Kommune må snu etter bruskrangel

Fra og med 1. mai skulle Gislaved kommune i Sverige slutte å servere brus til maten ved sykehjem i kommunen, skriver SVT nyheter.

- Vi har tatt denne avgjørelsen slik at de som bor hos oss skal ha det bra og få maten de trenger. Vi skal ikke bidra til redusert appetitt, men servere et godt og næringsrikt kosthold, skriver Malin Johansson ved Gislaved kommune, i en pressemlding.

Hun understrekte at beboerne selv kunne velge hva de ville drikke mellom mellom mineralvann, lettøl og måltidsdrikker, som er det kommunen tilbyr.

Vedtaket vakte reaksjoner og startet det kommunen selv kalte «en livlig debatt».

Snur etter reaksjoner

Nå jobber lederen i kommunestyret for å få endret vedtaket igjen.

SOSIALSJEF: Malin Johansson. Foto: Gislaved Kommune

- Selvfølgelig skal våre eldre kunne velge å drikke brus hvis de vil. De er voksne, og de må selv bestemme hva de skal drikke til maten, sier leder Carina Johansson.

Hun er overbevist om at det er bredt politisk flertall for å gjøre om på vedtaket.

I pressemeldingen fra kommunen skriver de at en person har kommet til sykehuset og levert brus, men at de ikke kunne ta i mot brusen, fordi det er en gave.

– Fin gest

Johanssen sier ideen til brusgiveren var god, og at det var en fin gest, men at sykehjemmet ikke kan ta i mot gaver.

– Vi som en offentlig aktivitet kan ikke ta imot gaver eller risikere å skade dem som bor hos oss hvis brus ville blitt forurenset på noen måte, skriver Malin Johansson.

Leder Carina Johansson sier de skal ta vare på brusen fram til de finner en annen løsning.

– Hvis reglene ikke tillater oss å motta den brusen, må vi sørge for at den blir donert til veldedighet, slik at den ikke blir bortkastet, sier Carina Johansson