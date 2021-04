Kvinnene skrev Oscar-historie

For første gang var to kvinner nominert til kategorien beste regi. Emerald Fennel for «Promising Young Woman» og Chloé Zhao for «Nomadland». Sistnevnte gikk av med seieren.

«Nomadland» var nominert i hele seks priskategorier, blant annet den prestisjefylte beste film-kategorien. Filmen handler om en kvinne som etter ektemannens død bestemmer seg for å forlate hjembyen i Nevada til fordel for et liv som nomade.

Bare fem kvinner har vært nominert i kategorien tidligere. Zhao gikk seirende ut av kategorien beste regi som første kvinne siden Kathryn Bigelow vant for «The Hurt Locker» i 2010. De to er de eneste kvinnelige regissørene som har vunnet prisen. Zhao er også den første asiatiske kvinnen som har vunnet prisen.

Oscar-akademiet har fått kritikk for å stort sett premiere hvite menn i filmbransjen, og har de siste årene lovet å ta grep for å speile mangfoldet i filmbransjen bedre.

– Denne er til alle som har troen og motet til å holde på godheten i seg selv, sa hun i takketalen sin.

I årets utdeling har i alt har 70 kvinner fått 76 nominasjoner i årets utdeling. Det er ny rekord, skriver CNN.