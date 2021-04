Full overtenning i flere leiligheter – 10 personer evakuert

10 beboere er evakuert fra et bygg på Kløfta, der flere leiligheter står i full fyr søndag kveld.

Klokken 19.40 melder brannvesenet at de er fremme på stedet, og at det brenner kraftig i andre etasje i bygningen.

Det brenner i tre boenheter.

– Det er nå full overtenning, sier operasjonsleder Ronny Samuelsen ved Øst politidistrikt til TV 2.

Totalt er 14 personer registrert i de tre boenhetene.

– Vi har evakuert 10 personer fra bygget. De opplyser at alle personene har kommet seg ut. Dermed forutsetter vi at vi har kontroll på alle som var i bygget, sier operasjonslederen.

Foto: Fredrik Hagen/ NTB

Politiet opplyser at det er et bilverksted i første etasje og flere leiligheter i etasjen over.

– Per nå skal det ikke være fare for at brannen sprer seg ned til bilverkstedet, sier Samuelsen.

Det er kraftig røyk fra stedet og røyken driver sørover i retning E16.

Brannstedet ligger rundt 250 meter fra E 16.

– De som bor eller oppholder seg i den retningen, bes lukke vinduer og holde seg innendørs, opplyser politiet som fikk melding om brannen via brannvesenet klokken 19.33.

Klokken 20.30 opplyser politiet at det fortsatt brenner i bygget, men at det så langt ikke er meldt om personskader.

Like før klokken 21 sperret politiet Gamle Kongsvingerveg, ved siden av brannstedet. De opplyser at de ikke kommer til å slippe trafikk forbi der på en stund.

Klokken 21.30 opplyser brannvesenet at det fortsatt brenner kraftig i øverste etasje og de jobber fortsatt med å hindre videre spredning.



Saken oppdateres!