Styreleder og daglig leder i Strømsgodset trekker seg

Det opplyser Strømsgodset på sine nettsider søndag.

Styreleder Ivar Strømsjordet er ferdig med umiddelbar virkning, mens daglig leder Dag Lindseth Andersen forlater Godset 1. juni.

– Både daglig leder og styreleder mener at det er best for alle parter å tre til side for at nye krefter kan komme inn for å løfte Strømsgodset tilbake til der klubben ønsker å være, skriver Strømsgodset-styret.

Dette kommer i kjølvannet av hendelsene som spilte seg ut da Henrik Pedersen måtte gå av som hovedtrener 9. april, grunnet rasismeanklager mot dansken.

– Både manglende rutiner og den senere oppfølging i varslersaken har møtt kritikk. Mye av kritikken har vært rettet mot meg som styreleder. Som et bidrag til å skape ro rundt klubben, velger jeg å trekke meg som styreleder, sier Strømsjordet i pressemeldingen.

Samtidig uttaler Lindseth Andersen at hans avskjed ikke er direkte tilknyttet varslingssaken.



– Den krevende perioden vi som klubb har vært igjennom den siste tiden, har følgelig ikke vært avgjørende for min beslutning, selv om den nok har fremskyndet den. Grunnen til at jeg velger å stille min plass til disposisjon nå, er for å unngå spekulasjoner om min rolle fremover og raskest mulig skape ro rundt forutsetningene for klubbens fremtid, skriver mannen som er daglig leder fram til 1. juni.



Mente flere måtte gå

Dagen etter Pedersen forlot klubben valgte også sportssjef, Jostein Flo, å gi seg etter 25 år i klubben. Flo hevdet likevel at hans avskjed ikke hadde noe med Pedersen-saken å gjøre.

Samme dag som Pedersen var ferdig som trener uttalte TV 2s fotballekspert at han forventet at flere i Strømsgodset måtte gå.

– Det er veldig vanskelig for oss på utsiden å vite nøyaktig hva som har skjedd. Basert på hva jeg vet og de jeg har pratet med, kunne han ikke fortsette i denne jobben. Det har vært noen overtramp, og han måtte ta sin hatt og gå. Jeg forventer at flere i Drammen kan måtte gå, for denne saken har blitt elendig håndtert fra dette kom ut, sa Mathisen den gang.

Videre skriver klubben at styret vil umiddelbart igangsette prosessen med å få på plass en permanent løsning for daglig leder.

Varslingssaken vurderes enda

I tillegg opplyses det om at varslingssaken fortsatt er under prosess, og at det den vil bli avklart så fort styret har fått grunnlaget for å behandle saken. Noe klubben forventer vil skje i løper av neste uke.

Elisabeth Lohk, nestleder i styret, kommer til å vikariere som midlertidig styreleder inntil ekstraordinært årsmøte er avholdt for å få på plass et fulltallig styre.

Avslutningsvis i pressemeldingen erkjenner styret at Strømsgodset står i en vanskelig situasjon som følge av hendelsene de siste ukene.

Saken oppdateres!