Tap for Reiten og co. mot Bayern München

Guro Reiten (26) og Chelsea tapte 1-2 for Bayern München i mesterligaens første semifinale søndag.

Reiten startet kampen på indreløperplass og var involvert i lagets eneste scoring. 26-åringen ble tatt av banen før 65 minutter var spilt.

Det var vertene Bayern München som kom best i gang. Sydney Lohmann utnyttet en feil av Chelsea-keeper Ann-Katrin Berger og headet inn tysk ledelse etter tolv minutter. Tidligere Bayern München-spiller Melanie Leupolz utlignet bare ti minutter senere. Reiten slo et frispark inn i boksen. En klarering gikk rett i tyskeren, og ballen gikk i bue over vertenes keeper og i mål.

Hanna Glas ga vertene ledelsen tilbake med et flott skudd fra 16 meter etter 46 minutter.

Ji So-yun var millimeter unna en utligning da hun sendte ballen i tverrliggeren og ned på streken et drøyt kvarter før slutt, men svenskens mål ble kampens siste. Returoppgjøret spilles kommende søndag.

Chelsea må fortsatt klare seg uten Maren Mjelde. Forsvarsklippen skadet seg og mistet resten av sesongen i ligacupfinalen som Chelsea gikk seirende ut av tidligere i år.

