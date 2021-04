Mandag: Se avgjørelsen av gruppespillet på TV 2 Sport 2 og Sumo fra kl. 18.30.

Magnus Carlsen fortsatte der han slapp ved å vinne to partier og spille tre remiser søndag. Med det er han i ledelsen i gruppespillet av Champions Chess Tour 5.

Sjakkeneren avsluttet dag to med hvite brikker mot rivalen Hikaru Nakamura. Carlsen ble satt under et hardt press fra start, men klarte å berge remis.

Dermed er han et halvt poeng foran amerikaneren, som er gruppetoer.

– Jeg trodde at jeg stod litt bedre. Så innså jeg at jeg ikke gjorde det, og prøvde å finne en klar måte å utligne på, men klarte ikke helt det, heller. Jeg endte opp med å bli satt under et visst press, men heldigvis klarte jeg å komme meg unna det. Akkurat den biten er jeg veldig godt fornøyd med, sier Carlsen til TV 2.

– Ellers føler jeg at jeg kanskje burde ha scoret et halvt poeng mer i dag, men scoren er fortsatt ganske bra, fortsetter han.

Aryan Tari (21) imponerte stort etter at han tapte søndagens to første partier. Lier-gutten fulgte opp med å vinne de tre siste, deriblant mot stjernespillerne Jan-Krzysztof Duda og Alireza Firouzja, og er for fullt med i kampen om en kvartfinaleplass.

Johan-Sebastian Christiansen fikk seg en opptur etter å ha tapt samtlige partier på dag én. 22-åringen spilte tre remiser, deriblant mot Magnus Carlsen.

De åtte beste går videre til kvartfinale. Det avgjøres mandag.

Slo landsmann

Carlsen åpnet dag to av gruppespillet mot landsmannen Aryan Tari (21) med svarte brikker. Partiet svingte frem og tilbake.

Tari ble gitt overtaket av sjakkcomputeren etter åpningen. Carlsen kom bedre og bedre med, før et dronningbytte gjorde at prosentene vippet fullstendig i Carlsens favør.

Etter 66 spilte trekk ga Tari opp partiet. Ekspertene kalte det en kontringsseier til Carlsen.

– Jeg er litt skuffet, men han er god, sa Tari lattermildt til TV 2.

– Jeg synes at jeg stod bra. Det er litt irriterende at jeg tapte sånn, men jeg tror strategien hans var å ta en dårligere stilling, men håpe på et langt parti der tiden har mye å si, fortsatte Lier-gutten.

Carlsen bekreftet at han var forberedt på å stå dårligere fra start.

– Det er litt «by design» fra åpningen at han kommer til å stå bra. Hvit står best, mens du på en måte må ofre litt for å spille for seier med svart, forklarte 30-åringen.

Thriller-parti mot Christiansen

I andre parti ble det remis med hvite brikker mot Levon Aronjan, før det ventet en ny, norsk duell for sjakkeneren – mot 22 år gamle Johan-Sebastian Christiansen.

Carlsen fikk landsmannen raskt i kne, svarte brikker til tross. Allerede etter 15 trekk stod han klart best. Likevel ble det et nervepirrende parti. Christiansen kjempet seg tilbake, før han havnet i en knipe mens han var presset på tid. Da havnet de i et tårnsluttspill hvor Carlsen ble gitt best odds og skaffet seg bondeovertall.

Der skuslet verdenseneren bort noen gode muligheter, noe ekspertene stusset på:

Christiansen klarte å forsvare seg til remis etter 92 spilte trekk.

– Jeg er faktisk veldig stolt av måten jeg klarte å forsvare meg til remis der. Jeg følte at jeg spilte veldig bra, sa Sandefjord-gutten til TV 2 etterpå.

I fjerde parti vant han på overlegent vis mot britiske Gawain Jones med hvite brikker:

