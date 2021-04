Gressbrann førte til at flere hus ble evakuert

Klokken 17.15 fikk nødetatene melding om en gressbrann som sprer seg raskt i terrenget i Åmot i Modum i Viken.

Politiet opplyser at to hus evakueres på grunn av spredningsfaren.

Brannvesenet er på stedet, mens politiet er på vei.

Klokken 17.45 har brannvesenet fått kontroll på brannen.

Det har vært en rekke gressbranner ulike steder i landet denne helgen.

I 15-tiden søndag jobbet brannvesenet intenst med å slukke en gressbrann på Hylkjeflaten i Åsane i Bergen.

Her var det fare for at brannen skulle spre seg til flere boliger, men brannvesenet klarte tilslutt å få kontroll.

Søndag formiddag brant det godt i gress og lyg i Sirdal i Agder. Her var det et kvistbåt som hadde kommet ut av kontroll.

Det var en del vind på stedet, brannvesenet fryktet derfor at brannen skulle spre seg til bebyggelsen i området. Men i 13-tiden fikk brannmannskapene kontroll.



Saken oppdateres!