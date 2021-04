Manchester City vant ligacupen for fjerde gang på rad

Manchester City slo Tottenham og kunne juble for nok et ligacuptrofé.

Manchester City-Tottenham 1-0

Etter et sjansesløseri uten like var det et sent dødballmål som ble redningen for Manchester City mot Tottenham i ligacupfinalen.

1-0-seieren betyr at de lyseblå har vunnet ligacupen utrolige fire ganger på rad – alle med Pep Guardiola bak roret.

Manchester City regelrett feide over Tottenham i første omgang – uten å få nettkjenning. I andre omgang var det ikke snakk om samme overkjøring, men i det 82. minutt steg Aymeric Laporte til værs og stanget inn vinnermålet etter et godt slått frispark fra Kevin De Bruyne.

21-2 i avslutninger i favør City sier det meste om hvordan kampen forløp seg.

– Tottenham kunne ikke sagt noe på det hvis de hadde tapt med tre-fire mål her, sier Sky Sports-ekspert Gary Neville.

Neville er svært imponert over jobben Guardiola har gjort denne sesongen.

– De har virkelig den beste manageren. Han har bygget et nytt lag på tolv måneder. De er så dominante, og fotballen de spiller er vidunderlig.

Mens Manchester City kan juble for nok et trofé, blir Tottenham stående uten et stort trofé siden ligacuptittelen tilbake i 2008. Siden den gang har de nå tapt tre ligacupfinaler og en Champions League-finale – uten engang å score mål.

Dermed sved kanskje tapet litt ekstra for London-klubbens spillere. Etter at nederlaget var et faktum tok en sønderknust Heung-min Son til tårene.

Ryan Mason ledet Spurs fra sidelinjen og ble den yngste manageren i en ligacupfinale noensinne. Den tidligere Tottenham-spilleren fikk sjansen som midlertidig manager etter at José Mourinho fikk sparken tidligere i uken.

Åtte tusen vaksinerte tilskuere sørget for god stemning på Wembley-tribunene, en ørliten forsmak på det som venter når verden kommer i gjenge igjen.

– Det utgjorde en enorm forskjell. 8000 var fantastisk og vi ser frem til å få flere av dem tilbake, sier Citys Riyad Mahrez.

Manchester City har fortsatt ytterligere to trofeer innenfor rekkevidde. Onsdag venter den første semifinalen mot Paris Saint-Germain i Champions League. I serien har de hele ti poeng å gå på ned til byrival Manchester United.