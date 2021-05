Toppmodellen til VW, SUVen Touareg, er blitt en glemt bil. Det gjenspeiles i registreringsstatistikken. I skrivende stund står den for kun 0,03 prosent, tilsvarende under 15 biler av det totale salget i 2021.

Men det kan være i ferd med å endre seg. For nå er flaggskipet tilgjengelig med ikke bare én ladbar drivlinje, men to.

eHybrid og R eHybrid er kraftpakker, begge to. Innstegsmodellen byr på 380 hk – mens toppmodellen kan skryte av 462 hk. Det er nesten på nivå med ladbare Porsche Cayenne.

Kanskje er det dette som skal til for å få fart på salget.

Tidlig ute

VW var tidlig ute på SUV-markedet, da Touareg ble lansert tre år etter årtusenskiftet. Plutselig hadde VW en modell som konkurrerte med BMW og Mercedes-Benz. De to andre tyske hadde jo alt lansert sine SUV-er X5 og ML.

VW Touareg kom på markedet for første gang i 2003.

Det som gjorde Touareg litt spesiell, var at den virkelig var en kapabel offroader. Den hadde luftfjæring som kunne gi økt bakkeklaring og ulike kjøreprogram for terrengkjøring.

I tillegg var den mer romslig enn de to andre – og kostet mindre.

Resultatet var et salget ble bra – også i Norge.

Brukt Touareg: Billig å kjøpe – men det kan fort bli dyrt

Dyr

Den nyeste generasjonen ble lansert i 2018. Men fram til nylig, var det kun to reelle alternativer for det norske markedet – begge med dieselmotor.

Den største av disse er på 286 hk, og kler bilen veldig godt. Men det er ikke til å stikke under en stol at en stor andel av nybilkjøpere i Norge nå velger elektrifiserte modeller. Også i dette segmentet.

Derfor er vi spent på hva Touareg med ladbar drivlinje og 462 hk har å by på. Vi tester råskinnet Touareg R eHybrid.

Dette er en korttest. Det betyr at vi har kjørt denne modellen tidligere. Nå prøver vi den med en annen drivlinje. Du finner en mer grundig test av denne modellen her.

Hva er nytt:

Den soleklart viktigste nyheten er den hybride drivlinjen. Og hvis du tror det en litt puslete, 2-liters, firesylindret bensinmotor som jobber sammen med elmotoren, så tar du feil. Her får du en 3-liters V6 bensinmotor på 340 hk som hovedkraftkilde. Allerede det bør få entusiastene til å gni seg i hendene.

Elmotoren på sin side er på 136 hk – men har et dreiemoment på bunnsolide 400 Nm.

Interiøret ser påkostet ut og har høy kvalitetsfølelse. Her er det ikke mye som skiller fra de tradisjonelle premiummerkene.

Systemeffekten, altså elmotor og bensinmotor slått sammen, er på hele 462 hk. Mens dreiemomentet er voldsomme 700 Nm.

Det gjør Touareg R til en av de raskeste ladbare SUV-ene i sitt segment. 0-100 km/t serveres på 5,1 sekunder. Det er kjappere enn både BMW X5 45e, Mercedes-Benz GLE 350de, GLE 450 og Audi Q7 60 TSFI e.

Batteripakken er imidlertid langt unna å være størst. Her er det 17,9 kWt – mens BMW X5 har 22,3 kWt og GLE 31,2 kWt. Resultatet er at offisiell rekkevidde er vesentlig lavere for Touareg: 46 kilometer mot henholdsvis 88 og 92 kilometer.

Det er heller ikke et alternativ på Touareg å få dieselmotor i kombinasjon med elmotor – slik som i GLE.

Bagasjerommet blir en del mindre enn i utgavene med dieselmotor: 655 vs 810 liter. Sammenlignet med de tidligere nevnte konkurrentene, er dette fortsatt størst i klassen, så lenge baksetene er i bruk. Legger du ned ryggen på baksetene, øker volumet til 1.675, men det er noe mindre enn både X5 45e og GLE.

Designet på R-utgaven skiller seg fra de andre med blant annet en mer sporty front- og bakfanger, svart grill med R-logo, svarte speilhus og et ovalt, krommet eksosrør på hver side.

Her er en annen modell VW snobbet oppover med

Med 462 hk og et avansert 4x4-system, er det ikke lett å stoppe en Touareg R.

Hvordan fungerer det?

Vi har tidligere gitt mye skryt til Touareg for den imponerende komforten. Den er ingen mangelvare i R-utgaven, heller. Dessuten sitter du høyt, i svært gode seter. Du får en sjelden høy trygghetsfølelse.

R eHybrid går enda stillere enn dieselmodellene, når du velge å kjøre på ren strøm. Siden støyisoleringen og understellet er bunnsolid, er det nesten som å sveve bortover asfalten. Det merkes at det er luftfjæring – og samme plattform som i premiumbiler som blant annet Porsche Cayenne, Audi Q7 og for den del Bentley Bentayga!

Det er ingen ulyd av V6-motoren heller. Et nedtonet, potent snerr ved pådrag, er alt du hører.

Når du bestemmer deg for å gi gass, merker du også hvilke krefter som bor i bilen. Den skyter virkelig fart. Elmotoren bidrar med et fin fraspark helt fra starten. Vårt eneste ankepunkt, er at den i utgangspunktet sømløse, åtte trinns girkassen noen ganger henger litt etter.

Kreftene kan fordeles både framover (opptil 70 prosent) og bakover (opptil 80 prosent). I Sport, på litt grusete underlag, lar den hekken skli ut litt i svingene. Artig – men Touareg R oppleves aldri som sportslig. Da må du velge noe annet.

Det er et hav av ulike kjøreprogram: Eco, Comfort, Normal, Sport, Individual, Offroad and Snø – i tillegg til elektrisk og hybrid.

Når det gjelder realistisk rekkevidde, er den i testperioden rundt 40 kilometer. Da snakker vi tidlig vår, fortsatt vinterdekk på testbilen, 0-10 varmegrader og tørr asfalt. Når det blir litt varmere, bør det derfor være fullt mulig å gjenskape oppgitte tall.

I baksetet sitter du som en konge. Masse plass, midtarmlene og oppbevaringsrom - og to egne soner for klimaanlegget.

Forbruket blir naturligvis fort høyt når batteriene er tømt. Så på langkjøring er diesel et mer gunstig alternativ, med tanke på drivstoffkostnader. Men 40-46 kilometer dekker det daglige behovet for mange, og vil på den måten veie opp for langkjøringsutgiftene.

Touareg har forøvrig et effektiv regenereringssystem som gjør at batteriet også lades under kjøring når bremsene er aktivert. V6 motoren kuttes automatisk ved oppbremsing eller kjøring i nedoverbakker.

Selv om bagasjerommet er mindre, på grunn av batteripakken, tror vi de aller fleste klarer seg med dette. Også småbarnsfamilier. Dessuten har du mulighet for både taklast og tilhenger. Touareg R klarer å trekke akkurat like mye som dieselmodellen: 3,5 tonn.

Pris er selvsagt et viktig tema. Sammenlignet med dieselutgaven virker R å gi mer bil for pengene. Innstegsmodellen med 3-liters dieselmotor på 231 hk koster knappe 60.000 mindre. Da er valget i utgangspunktet enkelt – i favør R-utgaven.

Men Touareg må også tåle å måles mot premiummerkene. På papiret ser ikke forskjellen stor ut. Touareg R (1.039.600 kroner*) legger seg for eksempel ganske midt i mellom X5 45e (fra 897.000 kroner*) og GLE 350de (1.086.000 kroner*). * = Listepriser fra Opplysningsrådet for veitrafikk (OFV).

Selv om det er et folkelig merke, kan Touareg i stor grad forsvare at den også er en fullverdig premiumbil. Dessuten får du mye utstyr inkludert i startprisen. Testbilen er spekket med ekstrautstyr for 100.000 kroner – og da har du egentlig alt du trenger. Sånn er det ikke hos Audi, BMW og Mercedes-Benz.

Dette er SUV-en med færrest feil

Vi synes Touareg kler sorte detaljer og sorte felger – og særlig i kombinasjon med den blå lakken.

Bilen for deg hvis?

Du verdsetter komfort og solid kraftoverskudd

mIkke bilen for deg hvis?

Du kjører mye langt – da blir det dyrt

Disse SUV-ene kan du prute på

Eierne mener

I Brooms bilguide, kan norske eierne selv fortelle om bilene sine. Omtrent som en Tripadvisor for bil. Så langt har vi fått inn over 11.000 omtaler!

Du kan også fortelle om bilen din: Klikk her - det er fort gjort.

Det ligger inne 23 vurderinger av Touareg. Men enn så lenge er det ingen omtaler av den nyeste utgaven.

Touareg R er ikke billig. Men du får mye utstyr inkludert i prisen. Hengerfeste (16.900,-), Lapiz Blå lakk (11.700,-), hengerfeste (16.900,-) og head up display (16.300,-) utgjør det meste av ekstrautstyret til totalt 100.000 kroner.,

VW Touareg R eHybrid Motor og ytelser: Motor: El + 3-liter V6 bensin Effekt: 462 hk / 700 Nm 0-100 km/t: 5,1 sek. Toppfart: 250 km/t Forbruk (WLTP): 0,28 l/mil Batteri/lading: Batteripakke: 17,9 kWt Rekkevidde: 46 km (WLTP) Mål, vekt og volum: Lengde x bredde x høyde: 487 x 198 x 171cm Bagasjerom: 655 / 1.675 liter Vekt: 2.390 kg Tilhengervekt: 3.500 kg Taklast: 75 kg Pris: Startpris: 1.046.000 kroner Pris testbil: 1.187.426 kroner

Nå skal politiet kjøre luksus-SUV

Video: Broom-Benny tror en æra er over for en av Norges viktigste biler:

Vi anbefaler en sjekk i vår bruktbilguide før du kjøper bil