TV 2-programlederen får en overraskelse under innspillingen

Jubelen sto i taket da de rundt 30 brukerne av bassengområdet fikk se sitt nye sommerparadis. Tid for hage totalrenoverte uteplassen på fire dager.

– Endelig kan vi tilbringe lange dager her igjen, var den samlede reaksjonen på det nyoppussede bassengområdet.

Familiesameiet hadde nemlig et stort behov for modernisering av uteområdet, dersom det igjen skulle bli et yndet sted å samles.

Eierne var så fornøyde med Tid for hages innsats, at de ville gi en spesiell takk til programleder og designer Kjersti Bergesen.

Bygget på dugnad

De fire familiene som deler på bassengområdet bygget dette anlegget på dugnad på 70-tallet. Den gang var det et av de største private bassengene i landet – hele 17 meter langt.

Bassenget har vært et samlingspunkt for familiene i mange år. Men nå, 50 år etter bygging, er det mye som er forfalt.

BADEHUSET: Slik så hyggeplassen i det gamle badehuset ut. Foto: Pandora Film/ TV 2

Badehuset med pumpe og renseanlegg har store råteskader, og uteområdet er bare slitte betongflater. Selve bassenget er i god stand, men familiene bruker området kun for en svømmetur.

Dette er ikke lenger det hyggelige samlingsstedet der de har lyst til å tilbring lange dager eller kvelder sammen lenger.

Ikke er det lett å bli enige om hva som skal gjøres heller, så derfor sendte Marie Lie inn søknad til Tid for hage.

Det er Kjersti Bergesen som er designer på dette prosjektet. Dette er hennes fortelling fra oppussingen.

Kjerstis plan

Det nye badehuset vil jeg at skal være lyst og sommerlig, med mulighet for å lukke dørene på kjølige kvelder.

Langs bassenget skal det bli flust med sitteplasser på fastbyggete benker, slik at man ikke trenger løse møbler som må bæres hit og dit når vinteren kommer.

SLÅ DEG NED: Sittebenker og solebenker rundt hele bassenget. Foto: Pandora Film/ TV 2

Jeg vil at det skal være lyst dekke rundt bassenget som er godt å springe på for små, bare føtter. Til slutt vil jeg lage et terrassert område der trappen kommer ned for å korte det nederste trappeløpet.

Det er på denne siden det er kveldssol, så her må det bli superhyggelig. Med planter, plass til grill og bålpanne, og med mange steder å slå seg ned med eller uten medbragt pute.

Et fellesområde må være lett å vedlikeholde og lett å bruke.

NIVÅER: Ved trappen er det bygget ulike nivåer med frodige blomsterbed. Foto: Pandora Film/ TV 2

Badehuset

Jeg tegnet et hus som hadde de samme målene som huset som var der fra før, men siden det er mye mygg og knott her på kvelden vil jeg ha glassskyvedører i front slik at man kan lukke igjen om man har behov for det.

Det er byggmester Andreas sin idé å bygge huset i massivtre, ferdig kappet og tilpasset på fabrikk slik at vi bare kan heise det på plass på noen timer.

HEKTISK: Stor aktivitet når man starter å heise husveggene på plass. Foto: Pandora Film/ TV 2

Ferdigelementer er faktisk den eneste muligheten vi har for å få ferdig både hus og uteplass på en liten uke.

Ingen av oss har gjort dette tidligere, så det var utrolig spennende! Huset var faktisk oppe og ferdig skrudd på én ettermiddag. Selve sålen var støpt på forhånd og alt måtte være pinlig nøyaktig for at ting skulle passe.

Men, det gikk!

Huset får så takrenner. Taket blir tekket av taktekkere, og det hele blir kledd med ferdigmalt hvit kledning.

FERDIGVEGG: Andreas sjekker den første veggen som passer perfekt. Foto: Pandora Film/ TV 2

Glassdører og takvinduer

Det er ikke lenger vinduer på siden av badehuset, så vi setter inn to takvinduer for å få et behagelig lysinnslipp.

LEKKERT: Det nye badehuset kledd med hvit ferrdigmalt kledning. Foto: Pandora Film/ TV 2

I front kommer glassdører som er slik at alle feltene kan skyves dit man vil. Alle glassene kan samles på den ene eller den andre siden, alt etter behov.

GLASSDØRER: Praktisk med glassdører som kan skyves helt til siden. Foto: Pandora Film/ TV 2

Gulv, benker og bed

Det er en veldig stor flate som skal ha nytt dekke. Alle benker og bed skal bygges i tremateriale. For at det ikke skal bli ensformig bruker vi store fliser i kombinasjon med treverk på gulvet.

FLISER: Her er flisene montert og de lange benkene påbegynt. Foto: Pandora Film/ TV 2

Trematerialet er lyst og lett. Vi bruker termotre, som er varmebehandlet for lang varighet og formstabilitet, men det vil gråne over tid.

Vi bruker samme materialet på gjerdemodulene slik at det fargemessig vil bli en helhet, både nå og i fremtiden.

TERMOTRE: Lyst treverk til benker, trinn og gjerder. Foto: Pandora Film/ TV 2

Flisene er lys beige utefliser i størreelse 60 x 60 cm. Frost og sklisikre. Disse blir montert på justerbare pidestaller, noe som er smart dersom man har et ujevnt underlag.

Her er det gamle dekket svært ujevnt, men det blir altså en slett og behagelig overflate med disse materialene og denne metoden.

TILPASSING: Her tilpasses bjelkelaget det skrå underlaget. Foto: Pandora Film/ TV 2

Langs den ytre bassengkanten legger vi tredekke og justerer for skrått underlag ved å skråskjære bjelkelaget.

Her bygges bedkasser inn i terrassegulvet, og bedene fungerer også som støtte og innfesting for gjerdet langs ytterkanten. Bedene på andre siden blir laget som større åpninger i sittebenkene.

BED I BENK: Blomsterbedene er bygget som en del av benken. Foto: Pandora Film/ TV 2

Beplanting

Dette er et sted som er i full sol. Bergene langs siden magasinerer varme, så her er det viktig å velger planter som vil trives uten særlig skygge.

Langs berget blir det plantet for det meste blomstrende stauder, blandet med noen gressplanter. Her planter vi ikke noe vintergrønt, da stedet ikke brukes særlig i vinterhalvåret.

PLANTER: Ulike typer steppesalvie. Foto: Pandora Film/ TV 2

Oppe i det terrasserte området ved trappen lager vi et tørketålende bed med jord, iblandet mye sand for for god drenering.

Her kommer det et hav av lavendel, gul hageryllik, gråbladet artemisia og litt gressplanter. Skikkelig sommerlig og fargerikt.

TØRKETÅLENDE: Alle disse plantene liker å ha det tørt og veldrenert. Foto: Pandora Film/ TV 2

For å tilføre enda litt mer farge, planter vi masse rosa margueritter i potter.

Disse blir satt sammen i grupper og kontrasteres av vakker blågrått gress, blåsvingel.

GØYE GRESS: Blåsvingel i potter på pidestaller. Foto: Pandora Film/ TV 2

Gjerder

Bassengområdet skal være inngjerdet. I dette tilfellet er det høydeforskjell på terrassenivået og området rundt, så vi trenger ikke lage de høyeste gjerdene.

Fra toppen av gjerdet og ned til bakken utenfor blir det da tilstrekkelig høyde slik at bassenget er sikret.

PÅ HJUL: Både grill og kjøkkenbenker har hjul og kan flyttes dit man vil. Foto: Pandora Film/ TV 2

Gjerdet består av mange like rammemoduler i treverk, som det så blir montert forskjellige materialer på for å skape variasjon.

Jeg har hele tiden tenkt at det ikke må se ute som en boks når vi er ferdig, noe et nesten 30 meter langt gjerde fort kan minne om.

VARIASJON: Gjerdemoduler med bølgeblikk, terrassebord eller netting. Foto: Pandora Film/ TV 2

Vi lager derfor noen åpne felt der det er smårutet netting spent opp på rammene. Slik kan en bris komme gjennom og man har utsyn til omgivelsene rundt.

Bak blomsterkassene monterer vi terrassebord på gjerdene, så her er det tettere. Den tredje varianten er felt med grå bølgeblikk. Slik får vi inn variasjon og horisolntale striper, og striper blir også brukt til solsengtekstiler.

IKKE LAVBUDSJETT: En så stor plass med nytt hus og varige materialer koster. Foto: Pandora Film/ TV 2

Kostbart?

Det er klart at dette ble et kostbart prosjekt. Både fordi området var så stort, men også fordi det er meningen at det skal vare i nye 50 år.

Området har drøyt 30 brukere, både store og små, så her var man villig til å investere i et sosialt sted der man kommer til å tilbringe mye tid sammen.

Hvor ble det av stupebrettet?

Stupebrettet. Vi hadde en plan om å bygge nytt stupebrett, noe vi vet var en viktig del av bassengbruken.

Men, vi rakk det faktisk ikke. Det ble rett og slett for komplisert sammen med alle de andre utfordringene vi hadde. Så der måtte vi bare gi tapt.

Det er derfor utrolig hyggelig å høre at eierne nå har bestilt seg nytt stupebrett.

– Ja, nå er nytt stupebrett bestilt og det er kalt inn til dugnad i mai. Da skal nytt brett monteres og vi skal plante ut nye sommerblomster og gjøre alt klart for ny sesong. Noe vi gleder oss til, sier Marie.

MANGEL: Tid for hage beklager at det ikke ble nytt stupebrett. Foto: Pandora Film/ TV 2

Gleder seg til sommeren

Hun kan videre fortelle at det ser ut som at staudene har klart seg fint gjennom vinteren. Noen gressplanter tålte kanskje ikke den tøffe januarmåned som plutselig kom i år, men det ser ellers lovende ut, ifølge Marie.

– Det var bare helt fantastisk å komme hjem til det nye området. Alle har vært strålende fornøyde og det ble mange hyggelige dager og kvelder der i fjor.

– Nå venter vi bare på at korona skal slippe taket, slik at vi kan invitere masse folk, og at alle ungdommene igjen kan samles med sine venner avslutter hun.

Tid for hage takker for seg!

