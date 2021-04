Pogacar vant Liège-Bastogne-Liège

Se avslutningen av rittet i videovinduet øverst på siden.

Duellen om seieren stod mellom en gruppe på fem ryttere etter 259, 1 knallharde kilometer i Liège-Bastogne-Liège.

– Tom for ord

I spurten klarte Tour de France-vinneren Tadej Pogacar å tukte verdensmester Julian Alaphilippe. David Gaudu ble nummer tre.

– Jeg er tom for ord. Jeg elsker dette rittet. Det er utrolig å vinne her, mot de navnene der, sa UAE Team Emirates-rytteren etter triumfen.

Vegard Stake Laengen var eneste nordmann til start i rittet. Han er lagkamerat med Pogacar og gjorde en viktig jobb for sloveneren tidlig i rittet.

Ingen tabbe-revansj

Nederlaget på oppløpet gjorde sitt til at Alaphilippe ikke fikk revansj etter fjorårets famøse avslutning av rittet. Franskmannen jublet da for seier i duell med Primoz Roglic, men var for rask på avtrekken og ble passert like før målstreken.

Ikke nok med det – en uvøren manøver i spurten gjorde at Alaphilippe ble deplassert til femteplass.

Franskmannen var fornøyd selv om han ikke klarte å rette opp fjorårets tabbe.

– Det er en strålende følelse. Jeg foretrekker å vinne, men jeg tok en fin seier på onsdag i La Flèche Wallonne. Det var et hardt løp i dag. Laget gjorde en strålende jobb for å beskytte meg hele dagen. Jeg prøvde å vinne, men Tadej var sterkere. Gratulerer til ham, sier Alaphilippe.

Liège-Bastogne-Liège er det eldste av de fem såkalte monumentene i sykkelsporten og er det siste blant vårklassikerne.