Ubåt funnet – 53 personer erklært omkommet

Flere internasjonale nyhetsbyrå meldte lørdag at det var gjort funn av vrakrester fra den savnede ubåten.

Deretter skal det ha blitt gjennomført en scan som fant ubåten liggende på en ikke definert plassering, 850 meter under havoverflaten.

Søndag opplyser indonesiske myndigheter at de har sporet seg inn på den sunkne ubåten. Det opplyste forsvarssjef Hadi Tjahjanto på en pressekonferanse søndag.

Tidlig søndag morgen lokal tid ble det fanget opp signaler fra stedet der vraket ligger på over 800 meters dyp. Et undervannsfartøy ble brukt for å bekrefte funnet.

– Det var deler der fra KRI Nanggala 402. Den hadde brukket i tre deler, forteller marinesjef Yudo Margono.

Myndighetene erklærer de 53 personene om bord som omkommet.

– Alle indonesere uttrykker vår dypeste sorg over denne tragedien. Særlig til familiene til besetningsmedlemmenes pårørende, sa Indonesias president Joko Widodo tidligere søndag.

Ubåten ble meldt savnet under et treningsoppdrag onsdag. Kontakten ble brutt kort tid etter at fartøyet ba om tillatelse til å dykke.