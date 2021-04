Gråt etter sin største triumf

Det var nederlandske Demi Vollering som kunne strekke armene i været og juble for seieren i kvinnenes Liège-Bastogne-Liège.

24-åringen ble trukket opp av lagvenninne og verdensmester Anna van der Breggen (31). Vollering fulgte opp med å vinne spurten overlegent foran Annemiek van Vleuten (38) og Elisa Longo Borghini (29).

Se avslutningen i videovinduet øverst!

Vollering var følelsesladet etter karrierens største triumf.

– Det er fantastisk. Anna og resten av laget gjorde en så god jobb for meg, så det føles fantastisk at jeg klarte å gjøre jobben selv også, sier Vollering.

Flere ganger under intervjuet måtte hun tørke gledestårer.

– Jeg er veldig takknemlig for den jobben laget gjorde for meg. Det er et så fantastisk lag. Takk til hele laget, sier Vollering.

Katrine Aalerund (26) gjorde en imponerende jobb underveis. Den norske Movistar-rytteren kom inn til 21. plass i tredje gruppe, som kom inn om lag lag to minutter etter vinneren.

– Hun sitter helt i front av feltet og spurter. Hun klarer ikke helt å være med avslutningsvis, men hun sitter altså helt der oppe etter å ha gjort så mye jobb underveis, kommenterte TV 2s sykkelekspert Thea Thorsen.

– Det er en sterk formbeskjed fra Katrine Aalerud, som har kjørt hjelperytter hele dagen for kaptein van Vleuten, fulgte TV 2-kommentator Emma Johansson opp.

På startstreken sto også de norske kvinnene Stine Borgli (30) og Mie Bjørndal Ottestad (23), men de måtte tidlig slippe.