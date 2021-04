Vil kutte i sykelønnen: – Svært umusikalsk i korona-tid

Flere Venstre-lag ville at partiet skulle gå bort fra politikken om å innføre egenandel i sykelønnsordningen. De fikk ikke landsmøtet med seg.

«Norge har verdens mest generøse sykelønnsordning og verdens høyeste sykefravær. Derfor vil vi se på muligheter for en moderat egenandel i sykelønnsordningen», heter det nå i Venstres stortingsprogram.

Trøndelag Venstre, Vestland Venstre og Alta Venstre kom imidlertid alle med forslag om å kutte avsnittet.

– Svært umusikalsk i korona-tid, og svært uheldig i valgår, skrev Trøndelag Venstre i sin begrunnelse.

– Uheldig

Å ville kutte i sykelønnen er ikke i seg selv en forandring av Venstres politikk. Også i forrige periode ønsket partiet å kutte i sykelønnsordningen.

– Jeg synes det er en uheldig formulering. Jeg regner med at norsk økonomi kommer til å være i unntakstilstand i minst fire år fram i tid. Dette er ikke rett medisin nå, sier fylkesleder i Trøndelag Venstre, Tove Eivindsen.

Hun mener timingen er svært dårlig.

– Vi er midt i en pandemi der mange må være hjemme med barn som har hjemmeskole. Akkurat nå må dette sikkerhetsnettet være på plass, sier Eivindsen.

Verdens høyeste sykefravær

Nestleder Sveinung Rotevatn mener det er riktig å kutte i ordningen, uavhengig av pandemisituasjonen.

ALVORLIG: Sveinung Rotevatn er helt klar på at kutt i sykelønna er riktig vei å gå. Foto: Isabel Svendsen Berge / TV 2

– Det er alvorlig for den enkelte og for samfunnet at vi fremdeles har verdens høyeste sykefravær. Da må vi være åpne for å tenke nytt, sier Rotevatn.

Han sier tilgjengelig forskning og erfaring tilsier at en moderat egenandel vil forebygge mye langtidsfravær, og vil sørge for at flere blir inkludert i arbeidsmarkedet.

– Ikke råd til fremtiden lenger

Rotevatn får støtte fra leder i Unge Venstre, Sondre Hansmark.

– Fordi vi har verdens mest generøse sykelønnsordning og et skyhøyt sykefravær. Vi vil innføre en egenandel i sykelønnen slik at det lønner seg å jobbe. Velferdsstatens bærekraft er truet, og vi må bruke pengene mer fornuftig fremover.

RIKTIG KUTT: Unge Venstre-leder Sondre Hansmark er enig med flertallet om å kutte i sykelønnen. Foto: Geir Olsen

– Politikerne har lovet alt til alle, og vi har ikke råd til fremtiden lenger. Nå er tiden inne for å prioritere, legger han til.

Langtidssyke i jobb

Landsmøtet vedtok også at man bør vurdere å redusere arbeidsgiverperioden, mot at arbeidsgiver betaler en liten andel etter at den er over. Målet er å få langtidssyke tilbake i arbeid.

Partiet vil også avvikle det statlige bidraget til AFP. Heller ikke dette er ny politikk, men det var forslag om å fjerne det fra programmet.