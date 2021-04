Brann raknet mot Glimt - gikk på sitt tredje strake tap

Bodø/Glimt - Brann 4-1

Regjerende Eliteserie-mester Bodø/Glimt er i ferd med å finjustere maskineriet før gullet skal forsvares. Søndag slo Kjetil Knutsens mannskap Brann 4-1 hjemme på Aspmyra.

Jakter fremdeles på spiss

Fire scoringer er ikke noe uvanlig for et Glimt-lag som begeistret Eliteserie-publikumet forrige sesong. Gultrøyene endte til slutt på 103 mål, mye takket være fronttrioen Philip Zinckernagel (19 mål), Kasper Junker (27 mål) og Jens Petter Hauge (14 mål).

Ingen av de er lenger i stallen, og derfor blir det opp til andre å stå for målene. I søndagens seier over Brann viste flere at tomrommet er mulig å fylle. Sondre Sørli, Ola Solbakken, Sebastian Tounekti og Axel Lindahl skrev seg alle opp på scoringslisten.

At Junker ikke lenger er i klubben etterlater selvsagt et hull på spissplassen. Erik Botheim (skadet) og Sørli er hentet inn, men det jobbes fremdeles med et spisskjøp to uker før seriestart.

– Det er et krevende marked og en krevende verden. Vi har et stort ansvar for å gjøre et møysommelig og godt arbeid, sier Kjetil Knutsen til TV 2.

Den bergenske suksesstreneren forteller at de har konkrete navn på blokken og at det jobbes med spillere også utenfor Norges grenser.

– Vi har ringet ut de spillerne, men det er både spiller, klubb og agent. Det er mange som er involverte. Vi jobber med konkrete navn, men er et stykke unna. Jeg tror ikke det blir en signering på Aspmyra i morgen, sier Knutsen.

Bodø/Glimts Sondre Sørli gratulerer Ola Solbakken under treningskampen mellom Bodø/Glimt og Brann på Aspmyra stadion. Foto: Mats Torbergsen

– 27 mål blir jo savnet

Målscorer Solbakken er ikke videre bekymret for at det skal mangle mål den kommende sesongen, selv uten Junker på laget.

– 27 mål blir jo savnet. Det må jo erstattes. Det skal vi klare å få til, sier Solbakken.

Glimts midtbanesjef Patrick Berg frykter heller ikke situasjonen.

– Vi har Erik Botheim, som har kommet inn og vært veldig positivt. Han har tilført mye positivt i gruppen. Så har vi Vegard Moberg som er et veldig godt alternativ på topp, sier Berg.

For Brann er situasjonen en helt annen. Laget har tidvis slitt med for få folk på trening og har i skrivende stund bare to rene midtstoppere i stallen. Ting ble ikke bedre av at kaptein og midtbanespiller Daniel Pedersen gikk av med skade søndag. Overfor Bergens Tidende forteller laglege Magnus Myntevik at det er snakk om et brudd i ribbeina som trolig holder ham ute av spill i rundt fire uker.

– Vi har ikke lagt skjul på at vi bare har to midtstoppere i troppen. Så vi jobber med det. Så må vi se om det er løsbart. De fleste andre i Europa spiller nå, så det er ikke bare å hente spillere heller, sier Brann-trener Kåre Ingebrigtsen

Han har forståelse for at flere forståsegpåere mener at Brann kommer til å slite kommende sesong.

– Vi har tapt tre kamper og sluppet inn ni mål. Vi har en del å jobbe med. Jeg skal ikke si imot noen om hvor de vil ha oss. Jeg vet hva som bor i gruppen. Det handler om å treffe riktig. Vi så i dag, når vi tør å spille og være offensive, så er vi et bra lag. Vi må få orden på forsvarsspillet og duellspillet, så skal vi ta nye steg, sier Ingebrigtsen.

LITT FORNØYD: Kåre Ingebrigtsen likte de han så av sitt lag de første 70 minuttene. – Det svir fordi det blir altfor stygt i forhold til hvordan det burde vært, sier Brann-treneren. Foto: Mats Torbergsen

Tidlig Glimt-scoring

Bare tre minutter var spilt da Ulrik Saltnes skaffet straffe, som Sondre Sørli satte kontant i mål.

Brann, som har tapt sine treningskamper mot både Sogndal og Åsane de siste ukene, var likevel ingen kasteball og spilte tidsvis god fotball. Timen var passert da en corner ble styrt i eget mål av Vegard Leikvoll Moberg og sørget for 1-1.

Men Glimt, som spilte 1-1 mot Tromsø forrige helg, var sterkest på eget kunstgress. Et vakkert innlegg fra høyrekanten fra Sørli fant Ola Solbakken inne i feltet drøyt kvarteret før slutt. 22-åringen gjorde ingen feil da han satte inn 2-1.

I sluttminuttene raknet det fullstendig for Brann. Først satte Sebastian Tounekti inn 3-1, også det etter et innlegg fra høyrekanten, før Brann rotet det fullstendig til og Petter Strand laget straffe.

Axel Lindahl, som stod for målgivende til Tounekti, satte den i nettet og sørget for 4-1-seier til gultrøyene.

Brann sesongåpner i Eliteserien borte mot Viking 9 mai. Glimt starter sitt forsvar av Eliteserie-gullet hjemme mot Tromsø 9. mai.