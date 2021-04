Store deler av årets franske vinproduksjon er ødelagt av frost

Franske bønder fortviler over store frostskader på årets vinproduksjon. Også andre jordbruksprodusenter er rammet. Skadene kalles en katastrofe for landbruket.

Frostbølgen i begynnelsen av april påvirket hundretusener av hektar med avlinger og vinstokker i 10 av landets 13 regioner. Over hele Frankrike teller nå vinprodusentene tapene etter den uventede kulden.

– Vi har aldri opplevd noe som denne frostbølgen, uttalte landbruksminister Julien Denormandie tidligere denne måneden.

– Dette er trolig den største landbrukskatastrofen i begynnelsen av det 21. århundret, la han til.

Kan noe berges?

Stående på en bratt, smal sti blant vinranker, lurer Michael Gerin på om noe av årets innhøsting kan berges.

– Vi burde hatt seks drueklaser per vinranke. Nå håper vi på kanskje én, sier Gerin. Han har en 17 hektar stor eiendom i hjertet av Rhônedalen, en av landets viktigste vinregioner.

De lokale Cote-Rotie-vingårdene regner med tap på kanskje rundt 80 prosent etter at en kuldebølge feide over hele Europa – etter en periode med usedvanlig varmt vær.

– Vi produserer vanligvis 80.000 flasker, men i år vil det være 10.000 eller 15.000 på det meste, kalkulerer Gerin.

En tredel går tapt?

Den nasjonale føderasjonen for landbruksholdere, FNSEA, mener at minst en tredel av årets franske vinproduksjon vil gå tapt. Det representerer nesten to milliarder euro (nærmere 20 milliarder kroner) i salg.

Dette anslaget er gjort etter konsultasjon med aktørene i sektoren, opplyser FNSEA.

Vinranker er sårbare

Frost om våren kan være spesielt ødeleggende for vinranker. Hvis sevjen har steget og det er dannet knopper, er de svært sårbare for temperaturer under null grader.

– Vi er alle svært bekymret og nedslått. Alt arbeidet vårt ble ødelagt på bare noen få timer, sier Gerin.

Også andre bønder er rammet

Det er ikke bare vinbøndene som er rammet av frostskader. Kuldebølgen har også fått konsekvenser for produsenter av frukt, grønnsaker og korn. Rundt 10 prosent av Frankrikes produksjon av sukkerrør har allerede gått tapt, rapporterte produsentforeningen CGB.

– Forbrukerne vil også få langt færre aprikoser, kirsebær og annen frukt i år, noe som vil øke prisene, frykter Denormandie.

Ministeren har opprettet en krisegruppe for å koordinere regjeringens svar på krisen. Denne gruppen har alt varslet om betydelig økonomisk skade.

Statsminister Jean Castex har lovet eksepsjonelle støtteordninger for å hjelpe produsenter med å komme seg gjennom krisen.

