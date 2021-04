Nakstad etter festnatta: – Veldig forståelig

Natt til søndag opplyste politiet at opp mot 1000 ungdommer hadde samlet seg i St. Hanshaugen-parken i Oslo.

Operasjonsleder Gjermund Stokkli sa til TV 2 at det gikk relativt rolig for seg, men at de var særlig bekymret for smittevernet.

– Få benytter munnbind, det drikkes og det er vanskelig å holde avstand, sa Stokkli.

Slik så det ut i parken dagen derpå

– Bekymringsfullt

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad sier til TV 2 at de ikke er overrasket over at dette skjer.

– Vi så det samme i fjor vår, men det er bekymringsfullt når det er mye alkohol involvert og man fester uten å tenke på smittevernreglene. Det øker nok sannsynligheten for at det kan skje smittespredning, og det har vi sett flere eksempler på gjennom pandemien, sier han.

Reglene i Oslo er svært strenge. Forbud mot flere enn to besøkende kombinert med vårlig vær, gjør at mange velger å ta festen utendørs.

Da TV 2 tok turen til St. Hanshaugen-parken søndag morgen var det store mengder søppel, ølbokser og vinflasker igjen på stedet.

Går i glemmeboka

Rostrup Nakstad sier at han har forståelse for ungdommens atferd.

– Det er veldig forståelig at man trekker ut i parker når det er vår og helg. Det er bedre at man gjør det, enn at man samler seg innendørs. Men dette er en praksis vi ikke får gjort så mye med, men der vi fortsatt må appellere til at man må holde avstand, selv om man samles med venner i en park.

Rostrup Nakstad understreker at de alle fleste ungdommer er flinke til å følge reglene, men at det primært er når det er høy festemning og alkohol at smittevernet går i glemmeboka.

– De fleste har fått med seg fordelene med å være utendørs i en pandemi, og er ike spesielt bekymret når de samles. Det har de heller ingen grunn til, med mindre man blir sittende for tett og er så uheldig at man har en smitteførende person ved siden av seg uten å vite det, sier han.

DAGEN DERPÅ: Slik så det ut i St. Hanshaugen-parken i Oslo søndag morgen. Foto: Mathias Ogre / TV 2

– Vil nok fortsette

Rostrup Nakstad mener ikke nødvendigvis løsningen ligger i å åpne utendørsservering, slik mange har tatt til orde for.

– Kommune vurderer fortløpende hvilke tiltak de trenger, og ansamlinger i parker vil vi nok fortsette å se i stor grad, selv om utestedene åpner opp igjen. Vi går inn i en tid hvor mange tusen mennesker ønsker å møte venner og være sosiale, uansett hvor de møtes.

– Men hvis du kunne valgt, hva er best av park eller restaurant?

– Det beste er å holde avstand, følge smittevernreglene og holde seg hjemme om man er syk. Uavhengig av hvor man befinner seg, sier han.