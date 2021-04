Opprørere i Tsjad innstilt på våpenhvile

Opprørerne som iverksatte en større offensiv i det nordlige Tsjad for to uker siden og anklages for å ha drept presidenten, sier de er innstilt på våpenhvile.

– Vi bekrefter at vi er åpen for en våpenhvile. Men i morges ble vi bombet igjen, sa lederen for opprørerne i Fronten for endring og enighet (FACT), Mahamat Mahadi, lørdag.

Han understreket at en våpenhvile må respekteres av begge parter, og at de ikke vil sitte stille og la seg massakrere.

En talsmann for militærrådet som ledes av den drepte president Idriss Debys sønn og etterfølger, Mahamat Idriss Déby, er ikke imponert.

– De er opprørere. Det er derfor vi bomber dem. Vi fører krig, det er alt, sa han som svar på tilbudet.

Idriss Déby, som var en frontfigur i kampen mot jihadistene i Sahel, ble fredag begravet i en statsbegravelse i N'Djamena, der Frankrikes president Emmanuel Macron var til stede.

(©NTB)