Hovland og Ventura avsluttet gnistrende – i seierskampen før siste dag

Viktor Hovland og Kristoffer Ventura er to slag bak teten før søndagens avslutningsrunde i PGAs parturnering i golf i Louisiana.

Duoen ligger på delt fjerdeplass før alt skal avgjøres. I toppen er det svært jevnt, og det ligger an til en thriller om tittelen. Der satser kameratene Hovland og Ventura på å henge med helt inn.

Nordmennene var i delt ledelse de to første dagene, men lå utenfor topp ti etter halvspilt runde lørdag. Frustrerende spill og en bogey på det niende hullet bidro til det.

På den siste halvdelen skulle det derimot løsne. Hovland slo umiddelbart til med to strake birdier, og Ventura greide det samme på de to siste hullene. Dermed gikk de dagen fire slag under par og er totalt på -17.

Det er to slag opp til sørafrikanerne Louis Oosthuizen og Charl Schwartzel.

Viktor Hovland kjemper sammen med Kristoffer Ventura om seieren i PGAs parturnering i Louisiana. Foto: Gerald Herbert / AP / NTB

Trøblet

Lørdagens runde på golfbanen i Avondale gikk i såkalt fourball. Det betyr at spillerne konkurrerer med hver sin ball, og det beste resultatet teller på hvert hull.

Ventura bidro tidlig med en birdie på hull nummer to, mens han fire hull senere ble reddet av Hovlands spill på par. Selv måtte han tåle en bogey, men det fikk ingen konsekvenser.

Det gjorde det derimot da Ventura trengte fire slag på et par-3-hull. Hovland hadde allerede slått ut i vannet og kunne ikke hjelpe til.

Mange om beinet

Etter ni hull lå duoen kun på par. De hadde misbrukt flere birdiesjanser, men det ble langt mer sving over spillet på veien tilbake til klubbhuset.

Bare fire slag skiller hele 17 par i toppen. Det går mot en dramatisk innspurt i seierskampen.

Søndagens avslutningsrunde skal spilles i foursome. Det vil si at spillerne på hvert lag slår annenhver gang på samme ball. Denne metoden ble også brukt fredag.

