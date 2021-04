Rajas mor døde av korona – nå ber han innvandrere ta vaksine

Det forteller Raja i et åpenhjertig intervju med VG.

– Sorgen ble enda tyngre å bære når det ikke var mulig å rekke frem i tide til selve begravelsen, og så måtte jeg også ta hensyn til medfølgende fra PST og koronafaren jeg hadde utsatt dem for, sier Raja til avisen.

Den 45 år gamle statsråden sier han vil reise til Pakistan så fort det er koronatrygt.

På regjeringens pressekonferanse om 17. mai tidligere i uken oppfordret han barn av innvandrere til å snakke med sine foreldre og besteforeldre om vaksine og smittevernregler.

– Det er mange i foreldregenerasjonen som har tradisjon for å dra til hjemlandet i korte eller lengre perioder. Det er forståelig at de lengter hjemover og savner sine slektninger. Jeg har likevel en henstilling til dem som planlegger å reise til utlandet, det være seg Pakistan, India eller andre land rundt om i verden i vår og sommer, sier Raja til VG.

Videre sier Raja at han har hørt om mange tilfeller der personer med innvandrerbakgrunn ikke ønsker å ta vaksine. Det bekymrer ham.

– Jeg vil oppfordre alle nordmenn med og uten innvandrerbakgrunn om å la seg vaksinere. De bør gjøre det for seg selv, men de bør også gjøre det for Oslo og hele Norge. Slik at vi igjen kan leve normale liv og gi en klem når vi møter vennene våre, sier han.

Rajas mor ble 78 år gammel.

Kulturministeren har foreløpig ikke besvart TV 2s henvendelse.