– Et svik mot småbedrifter

– Dette var veldig skuffende, sier leder i Næringslivets Hovedorganisasjon, Ole Erik Almlid til TV 2.

NHO-sjefen er svært overrasket over at Venstre på sitt landsmøte lørdag vedtok å beholde formuesskatten.

Almlid mener timingen for vedtaket ikke kunne vært verre for et næringsliv som sliter etter over et år med pandemi.

– Mange opplever nok dette vedtaket som et svik mot små- og mellomstore bedrifter. Det er ikke det vi trenger når vi står midt i en krise, sier Almlid til TV 2.

Mener skatten bør fjernes

Det var skatt som var det store debatt-temaet på Venstres landsmøte lørdag formiddag.

En lang debatt endte med at partiet vedtok å gå til valg på en moderat formueskatt for at de med store formuer fortsatt skal bidra til fellesskapet, men vil at bunnfradraget skal økes for å skjerme vanlige folk og oppstartsbedrifter.

I dag er bunnfradraget for formueskatt 1,5 millioner kroner. Det vil si at du ikke betaler formueskatten om formuen din er på én million.

Men NHO mener at skatten må fjernes helt.

– Nå håper jeg virkelig ikke flere partier går i løypa til Venstre, sier Almlid.

– Ikke bli helt Lysbakken

Unge Venstre-leder Sondre Hansmark argumenterte for å stoppe nedtrappingen av formueskatten. Han er godt fornøyd med vedtaket.

– Jeg er glad for at Venstre først og fremst prioriterer skatteletter til de med lave og vanlige inntekter, ikke de med store formuer, sier Hansmark til TV 2.

FORNØYD: Unge Venstre-leder: Sondre Hansmark. Foto: Håkon Mosvold Larsen/NTB

– Formuesskatten er en del av et fornuftig skattesystem. Den er omfordelende og sørger for at de med store formuer bidrar til fellesskapet, legger han til.

I debatten fikk han motstand fra Venstre-ordfører Alfred Bjørlo.

– Vi må ikke bli helt Audun Lysbakken her, mente Bjørlo.

Melby: – En god løsning

Venstre-leder Guri Melby viser til at formuesskatten har blitt redusert mye de siste årene, og at landsmøtet nå har kommet fram til at skatten bør bestå på dagens nivå, men med et høyere bunnfradrag, opp til ti millioner kroner.

– Venstre vil fortsatt arbeide for å redusere formuesskatten på arbeidende kapital, men vil opprettholde en moderat formuesskatt på høye formuer slik at alle kan bidra til fellesskapet og slik at vi unngår nullskatteytere, påpeker Melby.

Hun vil ha et møte med NHO-lederen for å høre hans synspunkter på videre utvikling av en skattepolitikk.

– Her kan vi diskutere bærekraften og hva som er viktig for oppslutning om skattesystemet i fremtiden, sier Melby.

– Men er Venstre fortsatt bedriftenes parti med denne politikken?

– Venstre er uten tvil et næringsvennlig parti, og det samlede skattetrykket skal ikke øke, lover Venstre-lederen.

Hun viser til at det har skjedd en dreining blant de borgerlige partiene som har vært mest opptatt av å kutte i formuesskatten.

– Det har vært en endring i flere av de borgerlige partiene. Nå har heller ikke Høyre vært veldig for at den skal fjernes helt. Det er fordi vi ser at det kommer til å ha en betydelig kostnad, og fordi vi mister en mulighet til å kreve inn skatt fra de med de aller største formuene, sier Melby.

Hun mener Venstres modell i stor grad vil skjerme næringslivet fordi den har et høyt bunnfradrag.

– Derfor mener jeg Venstres løsning er en god løsning, sier Melby.