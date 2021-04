Venstre vil fjerne fraværsgrensen

Fraværsreglementet fungerer dårlig for de som sliter mest, mener Venstres landsmøte. Nå går de til valg på å skrote den.

– Dette er en stor seier for Unge Venstre. Venstre har lyttet til de som kjenner fraværsgrensen på kroppen, sier leder Sondre Hansmark.

Han er strålende fornøyd med at Venstres landsmøte nå har gått inn for å fjerne fraværsgrensen i videregående opplæring.

– Fraværsgrensen straffer de elevene som sliter mest på skolen. Vi kan ikke vedta rigide nasjonale regler for å få elever til å trives på skolen, fortsetter han.

Mot Melby

Partiet går her imot sin egen partileder og kunnskapsminister Guri Melby, som ønsker å beholde reglementet.

Slik lyder det vedtatte forslaget:

«Fraværsreglementet fungerer dårlig for de elevene som sliter mest. Vi vil fjerne den nasjonale fraværsgrensen i videregående opplæring. Inntil videre ønsker vi å jobbe for å gjøre fraværsgrensen mer fleksibel og gi mer rom for skjønn til læreren og skoleledelsen».

Reglementet ble beskrevet som både «rigid» og «illiberal».

Fravær gått ned

Fraværsgrensen ble innført i 2016. Blant elevene i videregående har fraværet gått ned med gjennomsnittlig 27 prosent siden den gang.

Saken oppdateres!