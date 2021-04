God start for Carlsen

Søndag fra kl. 18.30: Se dag to på TV 2 Sport 2 og Sumo.

Magnus Carlsen åpnet med tre remiser og to seirer. Dermed snuser han som ventet på gruppeledelsen, et halvt poeng bak ledende Teymur Radjabov.

– Det er helt fint, sier Carlsen til TV 2.

– Det viktigste er at jeg står ganske komfortabelt til i turneringen. Fortsetter det på denne måten, kvalifiserer jeg meg videre uten noe som helst problemer. Jeg er ikke superfornøyd med spillet, men jeg forventer ikke å «peake» på dag én, heller, poengterer 30-åringen.

Stortalent slaktet seg selv

For stortalentet Johan-Sebastian Christiansen ble det et brutalt møte med verdenseliten. 22-åringen spilte sine første partier i Champions Chess Tour lørdag.

Sandefjord-gutten, ranket som den 176. beste spilleren i verden, har fått sjansen som følge av at flere storspillere er opptatt med VM-kvalifisering.

Han tapte samtlige partier. Mens ekspertene konkluderte med at han ble felt av ujevnt spill, slaktet 22-åringen egen innsats.

– Fire tap synes jeg er flaut, faktisk. Jeg vet at jeg er nest lavest rangert, men jeg skal likevel ha gode sjanser mot alle sammen her, sa Christiansen til TV 2 etter fire av fem partier.

SELVKRITISK: Stormesteren Johan-Sebastian Christiansen forklarte at han havnet utenfor godsonen og ikke stolte på seg selv under Champions Chess Tour-debuten. Foto: Kristin Grønning, TV 2.

I siste parti ble han slått av landsmannen Aryan Tari. Sistnevnte har fått en god start, og står med to og et halvt av fem mulige poeng. Det gjør at han kniver om en plass i kvartfinalen.

Slik ser tabellen ut etter dag én. De åtte beste går videre til kvartfinale.

Presset «forsvarsministeren»

Carlsen startet dag én av gruppespillet med hvite brikker mot Sergej Karjakin. Nordmannen opparbeidet seg en gunstig stilling.

30-åringen hadde lenge presset, samtidig som Karjakin, døpt til «forsvarsministeren» av ekspertene, grublet for å finne de rette forsvarsvalgene mens han var presset på tid.

Den fordelaktige stillingen forsvant imidlertid da Carlsen bestemte seg for å bytte av dronningene, ifølge sjakkcomputeren. Etter 67 spilte trekk tok de remis.

– Magi

I andre parti ble han overrasket fra start av Le Quang Liem. Vietnameseren spilte en åpning ekspertene ikke hadde sett før, og gjorde det attpåtil lynraskt.

– Veldig skummelt for Magnus, kommenterte TV 2s ekspert Jon Ludvig Hammer.

Sjakkgeniet lot seg imidlertid ikke skremme. Han fant de rette svarene, før han i sluttspillet tryllet frem en seier med svarte brikker.

Til tross for at begge hadde én løper og tre bønder igjen, klarte Carlsen å slå ut en av Liems bønder. Da ga vietnameseren opp. Hammer var mektig imponert.

– Magnus er kongen av sluttspill. Det har vi sett tidligere, og nå ser vi det igjen. Jeg må innrømme at jeg på et tidspunkt trodde det skulle ebbe ut i en remis, men Magnus har brukt magien sin, sa Hammer idet sjakkeneren avgjorde partiet.

Se videoforklaringen i vinduet øverst.

Utklassing

Deretter utklasset han Leinier Domínguez med hvite brikker. Carlsen fikk raskt cubaneren i kne, men Domínguez kjempet med nebb og klør for å unngå tap. I sluttspillet stod Carlsen to bønder over.

Da han var i ferd med å bruke overtallet til å skaffe seg en ny dronning, ga motstanderen opp partiet.

I lørdagens fjerde parti møtte han Vidit Gujrathi. Til tross for at sjakkcomputeren mente at inderen åpnet best, satte Carlsen seg i en situasjon hvor han kunne vinne senere i partiet. Gujrathi klarte imidlertid å dra i land en remis.

I siste parti avsluttet han med remis mot gruppeleder Teymur Radjabov.

PS! Du ser Champions Chess Tour 5 hver dag på TV 2 Sport 2 og Sumo fra kl. 18.30. I tillegg kan du følge hvert parti i vårt livesenter.