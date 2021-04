Står for nesten halvparten av ny smitte i verden – trolig er det enda verre

Sykehus i India er på bristepunktet, og et underfinansiert helsevesen registrerer nå et covid-19-relatert dødsfall hvert femte minutt.

For tredje døgn på rad satte landet ny verdensrekord lørdag, da det ble registrert 2624 koronarelaterte dødsfall.

Samtidig fortsetter den fryktelige trenden med godt over 300.000 nye smittetilfeller daglig, i landet med nesten 1,4 milliarder innbyggere.

Dessuten skriver en rekke internasjonale medier, deriblant New York Times, at mørketallene er store som følge av omfattende underrapportering.

– To til fem ganger verre

Epidemiolog Bhramar Mukherjee ved University of Michigan sier til avisen at smittetallene trolig er mellom to og fem ganger så høye som det indiske myndigheter rapporterer.

En mann som jobber på et av de mange improviserte krematoriene i landet, der ofre for koronaviruset brennes døgnet rundt, forteller til avisen at de ikke oppgir korona som dødsårsak.

– Sykdom, sykdom, sykdom. Det er alt vi skriver, sier mannen, som mener arbeidsgiveren har gitt ham beskjed om å gjøre det på denne måten.

Nasjonal krise

Mange av dødsfallene i verdens nest mest folkerike land skyldes den akutte oksygenmangelen som har oppstått.

Oksygen er viktig i behandlingen av covid-pasienter med alvorlige sykdomsforløp. Om man kan gi pasienten oksygen, kan man kjøpe seg tid slik at vedkommende kan få anledning til å bekjempe sykdommen.

KREMATORIUM: Slik ser det ut døgnet rundt på dette improviserte krematoriet i New Delhi. Foto: Danish Siddiqui / Reuters / NTB

Et av sykehusene i hovedstaden New Delhi, Sir Ganga Ram, ba fredag om nødleveranser av oksygen da de bare hadde forsyninger nok for to timers drift. Det siste døgnet døde 25 av pasientene deres.

Styreformann DS Rana knytter ikke dødsfallene til mangelen på oksygen, men leger sier til TV-kanalen NDTV at dårlig tilgang på oksygen kan ha vært en medvirkende årsak.

MASSEBEGRAVELSE: Trolig er flere hundretusener av indere døde som følge av koronaviruset. Foto: Altaf Qadri / AP / NTB

Flere sykehus advarer om mangel på oksygen, sengeplasser og medisiner, og har bedt domstolene om hjelp. Høyesterett sier det er snakk om en nasjonal krise og har bedt regjeringen komme med en plan for å sikre forsyninger av oksygen og nødvendige medisiner.

Oksygentog

Lederen for landets gassprodusenter sier produksjonen er økt som følge av at behovet har skutt i været.

– Vi har overskudd med oksygen ved anlegg som ligger langt unna der den trengs akkurat nå. Men det er noen begrensninger, og den største utfordringen er å få fraktet oksygenet dit det trengs for å dekke det skrikende behovet, sier Saket Tiku.

TØFFE FORHOLD: Helsearbeidere i New Delhi ser daglig en rekke koronarelaterte dødsfall både på og utenfor sykehusene. Foto: Adnan Abidi / Reuters / NTB

Derfor har myndighetene satt opp ekspresstog med oksygentanker for å møte behovet hos sykehusene.

Tidligere i uken døde 24 covid-19-pasienter av oksygenmangel på et sykehus i Nashik i delstaten Maharshtra. Dødsfallene skjedde da en oksygentank ved sykehuset sprang lekk slik at pasientenes respiratorer ikke lenger fungerte.

Minst 190.000 mennesker har dødd siden pandemien rammet India, men det antas at det reelle tallet er høyere.