Spesielt én sak fikk Bahareh Letnes til å melde seg inn i Venstre

Bahareh Letnes er et av Venstres ferskeste medlemmer. Nå har hun ambisjoner om å bli politiker for partiet: – Du skal få kjørt deg, Per.

Tidligere Frp-nestleder og fiskeriminister Per Sandberg nøler ikke med å spøke med kjærestens partivalg.

– Vet du, her er det plass til Venstres landsmøte. De er ikke større enn det, ler Sandberg hjertelig.

Selv har han blitt aktiv i et enda mindre parti: Liberalistene.

– Jeg skal bruke tida godt for å overbevise henne om å melde seg ut av Venstre og inn i Liberalistene, sier Sandberg.

– Eller kanskje du skal melde deg inn i Venstre? kontrer Letnes.

Har politikerambisjoner

Et av Venstres ferskeste medlemmer er altså allerede i vervemodus, og det trengs nok.

Venstre er nemlig partiet på Stortinget med færrest medlemmer. Også fra 2019 til 2020 gikk antall betalende medlemmer ned, og det er nå omtrent like mange medlemmer i Venstre som i Meløy kommune (6300).

Den siste uken har det likevel vært et lite oppsving i innmeldinger, og Letnes legger ikke skjul på at hun har ambisjoner om å være mer enn menig medlem.

– Planen min er å bli aktiv i partiet, og lære meg enda mer om Venstres politikk, og kanskje jeg i framtida kan bli en god politiker i Norge.

Å følge Sandberg inn i Liberalistene er uaktuelt.

– Vi bor samme sted og jobber samme sted. Vi trenger litt debatt hjemme. Du skal få kjørt deg, Per!

Hjerte for næringspolitikken

Selv om hun ikke er enig i all politikken til partiet, mener hun Venstre er på merket når det gjelder sakene hun er aller mest opptatt av.

– Jeg er spesielt opptatt av næringspolitikken. Det er min hjertesak nasjonalt. Jeg vil også ha en skatte- og avgiftspolitikk som er næringsvennlig for små- og mellomstore bedrifter, sier Letnes, som også er opptatt av internasjonale forhold og flyktningpolitikk.

HÅPER PÅ VENSTRE-GJENNOMSLAG: Selv om Bahareh Letnes er fornøyd med skjenkepolitikken til Halden kommune, ser hun positivt på Venstres forslag. Foto: Erik Monrad-Hansen / TV 2

Men som selvstendig næringsdrivende har det vært tøffe tak for Sandberg og Letnes under nedstengningen.

– Det har vært veldig tøft uten inntekt. Snart har vi tømt sparekontoene våre, sier Letnes, som håper å kunne åpne igjen innen 1.mai.

Utvidet skjenking

Og når landet åpner for fullt igjen bør kommunene selv få bestemme hvor lenge barene skal få skjenke alkohol, foreslår Venstre i sitt utkast til partiprogram som vedtas på landsmøtet denne helgen.

Det mener Letnes er en god idé.

– Det er bra at Venstre mener at kommunene og lokalpolitikerne skal få bestemme dette selv. De kjenner forholdene lokalt, sier hun.

Og blir det borgerlig flertall etter valget, kan kommunale skjenketider bli mer enn bare en liberal idé.

– Vettet er jevnt fordelt

– Høyre er generelt for lokalt selvstyre, sier kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup til TV 2.

FOR LOKALT SELVSTYRE: Kommunalminister Nikolai Astrup. Foto: Jil Yngland

Også Høyre vil på sitt landsmøte foreslå å fjerne statlige skjenketider og la kommunene få bestemme selv.

– Jeg tenker at vettet er jevnt fordelt i landet, og at lokalpolitikerne har gode svar på hvordan de ønsker å ha det i sin kommune, fortsetter han.

FRYKTER KONSEKVENSENE: Samferdselsminister Knut Arild Hareide. Foto: Solum, Stian Lysberg

I dag kan ikke barene skjenke alkohol lenger enn til klokken 03.00. Og sånn vil det tredje partiet i Venstres drømmeregjering, KrF, at det skal forbli.

– Vi vet at nettopp den type liberaliseringer har konsekvenser for samfunnet vårt, og jeg tror det er viktig i alkoholpolitikken at vi legger til rette for, og ikke minst imøteser, de mest sårbare i samfunnet, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.