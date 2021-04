Maren Uelands drapsmenn får ikke anke dødsdommen

Det opplyser bistandsadvokaten til Maren Uelands pårørende, Ragnar Falck Paulsen, til Stavanger Aftenblad.

De to venninnene ble brutalt drept i teltet sitt nær landsbyen Imlil i Atlasfjellene i Marokko mandag 17. desember 2018.

Etter flere dager på flukt ble gjerningsmennene omsider pågrepet, og i tiden som fulgte avdekket marokkansk politi opp en større gruppe av personer som de knyttet til drapene.

Flere rettsrunder

Da saken kom opp for retten, satt totalt 24 menn på tiltalebenken.

De er i fellesskap dømt til å betale en erstatning på 2 millioner marokkanske dirham – tilsvarende rundt 1,9 millioner norske kroner – til Uelands familie.

DREPT: Maren Ueland (28) og Louisa Vesterager Jespersen (24) ble drept da de var på fjelltur i Atlasfjellene i Marokko 17. desember. Foto: Privat

De fire hovedmennene, som i en video har sverget troskap til den ytterliggående islamistgruppen IS, ble alle dømt til døden.

Mennene anket, men fikk i november 2019 den samme dommen som i første rettsrunde.

Nå er det altså bekreftet at 18 av de 24 mennene, deriblant de fire hovedmennene, ikke får sin sak prøvd i landets høyesterett. Dermed ble dødsdommen stående.

Marokko har imidlertid ikke praktisert henrettelser siden 1993, hvilket innebærer at dommen i praksis betyr livstid i fengsel.

Mot morens ønske

Maren Uelands mor har flere ganger uttrykt offentlig at hun ikke støtter dødsdommen.

– At de fire er dømt til døden, er ikke greit. Blodhevn blir helt feil. At flere dør, løser ingenting, det blir bare en ond sirkel, sier Irene Ueland til Stavanger Aftenblad.

– Likevel er det viktig at samfunnet sikres hundre prosent mot drapsmenn, og at de ikke slipper ut slik at det er fare for at de dreper på nytt, sier hun.

Like før jul i fjor, to år etter drapene, uttalte moren til samme avis at hun ønsker å møte mødrene til drapsmennene.

– I denne saken er det ikke bare meg som er offer. Jeg føler at mødrene til gjerningspersonene også er offer. Jeg tror ingen ønsker at sønnene eller døtrene skal gjøre noe sånt, sa moren, som også har opprettet en stiftelse i datterens navn.