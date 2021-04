United-fansen samlet til protest - vil ha bort eierne

PROTESTER: Manchester United-fans samlet seg utenfor Old Trafford for å makere sin motstand mot klubbens eiere. FOTO: Scanpix.

Hatet fra fansen rettet mot Glazer-familien som eier Manchester United har for alvor blusset opp igjen etter at de grandiose Superliga-planene kollapset kort tid etter at de så dagens lys forrige helg.

– Vi vil ha Glazer bort

Glazer-familien, som eiere av United, var blant de tolv som underskrev avtalen om den nye Superligaen. I kjølvannet av avtalens kollaps har United-direktør Ed Woodward kunngjort at han gir seg ved utgangen av 2021.

Lørdag ettermiddag var en stor mengde United-supportere samlet utenfor Old Trafford til protestmarkering for å markere at de vil at kvitte seg med den amerikanske eierfamilien, samtidig som flere tar til orde for at man adopterer en eierstruktur lik den man har i Tyskland hvor klubbene er medlemsstyrte.

Da vil man unngå situasjoner hvor rike eiere får gjøre akkurat som de vil.

– Vi vil ha Glazer bort, ropte fansen utenfor Old Trafford.

TV 2 og noen tusen personer var til stede utenfor Uniteds hjemmebane. Klubben har tatt sine forholdsregler før protesten og valgte å stenge supporterbutikken for dagen.

Torsdag tok også illsinte United-fans seg inn på treningsanlegget på Carrington for å markere sin misnøye med klubbens involvering i Superliga-planene.

Også Arsenal- og Chelsea-fansen har markert tydelig mot sine klubber utenfor sine respektive stadioner den siste uken etter at Superliga-planene ble offentlige.

Holder liv i Superliga-drømmen

I skrivende stund har alle de seks klubbene fra England som var blant grunnleggerne av Superligaen sagt at de har startet prosessen med å trekke seg ut av avtalen. Det samme har Atlético Madrid og Inter gjort.

Real Madrid, Barcelona, Milan og Juventus har ikke gitt opp håpet om å realisere utbryterligaen. Florentino Perez, Real Madrid-president og formann i Superligaen, sier at prosjektet ikke er dødt og at klubbene må betale for seg dersom de vil bryte avtalen.

– Jeg kommer ikke til å bruke tid på å forklare hva en bindende kontrakt her. Men faktum er at klubbene ikke kan trekke seg. Noen, på grunn av presset, har måttet si at de trekker seg. Men dette prosjektet, eller noe veldig lignende, kommer til å skje. Og jeg håper det er i nær fremtid, sier Perez i et stort intervju med AS.

Der Speigel har lekket deler av Superliga-avtalen. Der står det at klubbene som trekker seg, må betale bøter. Blant de økonomiske kostnadene knyttet til utmelding er blant annet en bot på minst 150 millioner euro.

Manchester United møter Leeds søndag. Kampen på Elland Road ser du på TV 2 Sumo og Premium kl. 15.00.