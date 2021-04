Korrupsjonsdømte i kjøttbransjen anker dom til Høyesterett

To av de tre tidligere Nortura og Foods-ansatte som ble dømt for korrupsjon i fjor høst, anker dommen til Høyesterett.

Det bekrefter Borgarting lagmannsrett overfor Nationen.

De to, en tidligere ansatt i Nortura og en ansatt i kjøttselskapet Foods, ble funnet skyldig i grov korrupsjon med utspring i handler mellom Nortura og Foods.

De ble pågrepet av Økokrim i 2019, og rettssaken gikk i september og november i fjor.

De to ble av Oslo tingrett dømt til to og et halvt år og to år og tre måneders fengselsstraff.

De to anket først til Borgarting lagmannsrett, som avviste anken, og anker nå den avgjørelsen videre til Høyesterett.

Den tredje tiltalte, en styreleder for en kjøttbutikk i Oslo, ble dømt til 75 dagers fengsel, mens Foods AS ble idømt en bot på 3,6 millioner kroner.

Nortura var ikke mistenkt i saken.