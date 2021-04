Legger ned podcast: – Vemodig

Tidligere sportsanker Guro Fostervold Tvedten kan fortelle til God kveld Norge at søndagens episode er den siste.

– Det har vært et fantastisk eventyr å bygge opp «Guro og Guru» sammen med Caspar, forteller Tvedten.

Gikk på en smell

Bakgrunnen for podcasten kom noen år etter at Tvedten gikk på en smell etter at hun mistet jobben som programleder for Viasat.

Etter fire år som programleder i kanalen ble hun sagt opp som følge av nedbemanning. Saken ble tatt til retten, og etter flere forhandlinger kom partene til enighet.

Saken ble en stor påkjenning for 46-åringen.

– Jeg gikk på en skikkelig smell, og etter en ganske lang stund der jeg trodde jeg kunne «deale» med dette alene, hørte jeg om Caspar, og kom til han som klient, fortalte hun til God sommer Norge i 2019.

Ble gode venner

Det tok noen måneder før Tvedten tok kontakt med psykoterapeut Caspar Seip, som er en person mange offentlige personer har søkt hjelp hos.

– Jeg synes det satt langt inne å skulle gå til en terapeut og åpne seg så mye som man bør når man skal få noe ut av det. Jeg har fikset meg selv hele livet, så det føltes ut som et kjempestort steg for meg, fortalte hun videre.

UTVIKLET VENNSKAP: Guro utviklet et tett vennskap med psykoterapauten sin Caspar Seip.. Foto: Privat

Tvedten og Seip ble fort gode venner, og holdt kontakten til og med etter terapitimene var over. Etter to år med lange, dype samtaler om hvordan man håndterer livet, fant de ut av at de ønsker å dele dette i podcastform.

Etter 92 episoder er det nå slutt.

– Jeg føler stor takknemlighet overfor Caspar for denne reisen. Han er fantastisk. Det viktigste er likevel de mange tusen trofaste lytterne våre, forteller hun.

– Vemodig

Tvedten forteller at det ikke ligger noe dramatisk bak nedleggelsen, men at det nå er på tide å gi seg.

– Det blir selvsagt vemodig for oss begge å ikke lage flere episoder og være en del av dette unike universet, men samtidig føles det rett og vi avslutter på topp, forteller hun.

Nå ønsker Tvedten å se fremover.

– Det er alltid litt skummelt, men også spennende å se fremover når en dør lukkes. Jeg skal fortsette å levere godt innhold, historiefortelling og programledelse til mine samarbeidspartnere gjennom mitt eget firma. Og så er det veldig mulig at det kommer mer podcast etter hvert, forteller hun.