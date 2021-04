Fikk råd av Deila - slik har Fagermo gjort VIF til gullkandidat

– Thiago, nå sitter jeg og skryter av deg her.

Vålerenga-trener Dag-Eilev Fagermo er i storslag der han sitter og diskuterer sesongen og ambisjonene i solveggen på Intility Arena.

– Det er det største talentet jeg noen gang har sett og trent i norsk fotball.

Han sikter til stortalentet Odin Thiago Holm. 18-åringen jobber fortsatt med å komme seg tilbake etter en meniskoperasjon, men blir definitivt å regne med fra juni eller juli.

– Kanskje sterkest stall i Norge

I mellomtiden gleder Dag-Eilev Fagermo seg som en unge til å komme i gang med sesongen. Langt på overtid på grunn av høyt smittetrykk og strenge restriksjoner.

– Vi har kanskje ikke gullstall ennå, men elleveren er sterk. Kanskje sterkest i Norge, sier han.

Han er engasjert og ivrig når han prater om ambisjoner og hvordan Vålerenga har jobbet seg opp til å bli en medaljekandidat igjen.

Det var ti år siden sist Oslo-laget hadde tatt en medalje da Fagermo kom inn før fjorårssesongen. Da ble det bronse på første forsøk.

– Jeg ble frarådet av veldig mange å ta jobben. Det trigget meg bare enda mer. Men da har jeg vært tydelig på det at det er en sjef. Det er en retning. Og den må du stå for. Selv om du taper de fem første kampene, kommer jeg til å være like tøff på Fagermo-stilen til jeg eventuelt er ferdig. Jeg kan forbedre den, men ikke endre den selv om her er det langt flere som vil påvirke her enn det jeg er vant til. Det er jeg sikker på at du må være i en klubb som Vålerenga, sier han.

Flere trenere hadde prøvd før Fagermo. Deriblant Ronny Deila.

Dag Eilev Fagermo ser frem mot seriestart mot Rosenborg 9. mai. Foto: Erik Monrad-Hansen / TV 2

– Spillere med egne agendaer

Fagermo hadde mange diskusjoner med sin tidligere elev før han tok over. Om utfordringene og hva som måtte endres dersom Vålerenga skulle jobbe seg opp i toppen.

– Det var et vepsebol. Bare internt var det veldig mange spesielle utfordringer. Ronny kom fra seriemesterskap både i Godset og fra Celtic. Vi har vært kamerater siden vi var unge. Han presenterte noen utfordringer som jeg burde ta tak i, forteller Fagermo.

– Hva var problemet?

– Det er nok et sammensatt problem. Det er en kortsiktighet her nettopp fordi det er Vålerenga og det er høye krav. Kontinuiteten blir borte og de smarte beslutningene blir drept av kortsiktige populistiske beslutninger. I tillegg er det for mange som blander seg borti. Da jeg kom inn, var jeg veldig klar over det.

– Var lojalitet og miljøet et problem?

– Ja, det var lekkasjer, folk som jobbet mot A-laget. Det var spillere som ikke ville blø for drakta og som hadde egne agendaer. Men det er det ikke nå.

– Kan vinne gull her

Han fikk presentert flere utfordringer, men bestemte seg for å ta tak i de to han opplevde som de viktigste.

– Jeg bestemte meg for å ta et par kamper og rydde opp i dem. Det var da først og fremst spillerstallen, treningskulturen, kulturen rundt spillergruppa og trenerteamet. Vi fikk lojalitet, og vi fikk trenerteamet og spillergruppa til å gå sammen. Ikke minst sammen med akademiet. De kampene har jeg tatt hardt, så nå er vi en gjeng som virkelig vil få til resultater i Vålerenga. Sammen.

Han tok med seg den berømte «telemarksmodellen» til hovedstaden og mener å se konturene av noe virkelig spennende.

Vålerenga har fått ros for signeringene i tidligere Bodø/Glimt-spiller Amor Layouni, Tobias Christensen fra Molde og angrepsspiller Henrik Udahl. Kombinert med spennende unggutter og bautaer som Vidar Örn Kjartansson og Henrik Bjørdal, som kom i fjor sommer, tror Fagermo de er på god vei.

– Publikum elsker at det spiller flere av egne gutter her. Fra Oslo by. Så når vi har en Kjartansson, Bjørdal og Layouni og kan krydre det med Oslo-gutter. Da kan du vinne gull her, og det er det som trigget mest.

– Vålerenga må være i medaljestriden hvert år med det potensialet denne klubben har, men det har ikke Vålerenga klart. Da må du ha en spillerstall som nå hvor du har en del talent og erfarne kvalitetsspillere.

– Har kommet for å vinne gull

Han vet at forventningene er høye. Bronse i fjor legger lista for denne sesongen. Hovedstadslaget bør aller helst ligge der oppe. På toppen.

– Det er ikke for å være defensiv eller noe, for jeg har kommet for å vinne gull, så det presset får jeg ta og stå for. Men per dags dato, skal jeg være realistisk, så er vi et medaljelag. Men jeg tror at Molde er sterkere gjennom bredden, sier Fagermo.

– Nå vil nok Molde si at du bevisst forsøker å skyve favorittstempelet over på dem?!

– Elleveren er sterk nok til å spille om gullet, men vi skal spille i Europa i år også. Det henger sammen med økonomi og vi skal få frem flere unge. Og da må vi bruke litt mer tid.

Han tror som i fjor at Vålerenga sammen med Molde, Rosenborg og Bodø/Glimt vil være blant de fire beste. Men noen ny gullsuksess for laget fra Nord-Norge tror han ikke på slik det ser ut nå.

– Bodø/Glimt har mistet seksti mål bare i de tre på topp. De er flinke i Bodø, men jeg tror det blir tøffere for Glimt, sier Fagermo.

Det ble et rabalder i norsk fotball da Bodø/Glimt valgte å reise til Spania for å trene og spille treningskamper. Men Fagermo tror ikke de regjerende seriemesterne ligger noe foran sine konkurrenter.

– Vi har trent like bra vi. Om vi trener her eller i Spania, har ikke noe å si. Fortrinnet Bodø/Glimt hadde var at de fikk spille treningskamper. Men jeg tror de har spilt mot en del pub-lag rett og slett. Så er spørsmålet hvor mye læring og hvor mye fortrinn det ligger i det. Men nå får vi kamper vi også, så nå henter vi det inn.

– Rosenborg bør være i toppen

Også Rosenborg mener han har litt å gå på for å rangeres helt på toppen.

– Med alle investeringene de har gjort, en veldig flink og rutinert trener bør de være i toppen, men jeg tror ikke de er vesentlig bedre enn i fjor.

Vålerenga spilte søndag sin andre treningskamp før sesongen mot Jerv. Hovedstadsklubben slo Obos-ligalaget fra Grimstad 3-1.

Fagermo ser frem mot åpningskampen mot Rosenborg 9. mai på Intility.

– Jeg skulle gjerne kjørt inn elleveren enda mer, men jeg er nødt til å se de som kommer bak også. Etter treningskampen mot Tromsø gjelder det å bare å trimme det laget som skal starte mot Rosenborg. Eller. ... De som slår Rosenborg, ler Fagermo.