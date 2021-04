– Ikke grunn til å frykte nytt kvikkleireskred

Lillestrøm kommune opplyser at geotekniske undersøkelser ved huset på Skjetten som har sunket en halv meter i terrenget viser at det ikke er grunn til uro.

Dette opplyser Lillestrøm kommune lørdag.

Etter skredkatastrofen i Gjerdrum på Romerike i romjulen gikk alarmen da et hus på Skjetten hadde sunket ned i terrenget fredag.

26 boenheter ble evakuert og området sperret av. Fredag kveld nedskalerte politiet evakueringen og alle bortsett fra tre boenheter fikk flytte hjem igjen.

Undersøkelser foretatt av Norges Geotekniske Institutt (NGI) lørdag viser at det ikke er fare for et nytt kvikkleireskred, skriver Romerikes Blad.

– De ser ingenting som gir grunn til å frykte et skred forbundet med kvikkleire. Det er kvikkleire i området, men den ligger dypt, og endringene i overflaten henger ikke sammen med dette, opplyser Lillestrøm kommune.

Tre boenheter vil fortsatt være evakuert fram til alle prøvesvar fra NGI foreligger.

– Utover dette fastslår geoteknikerne at området er trygt å bo og ferdes i. Skjetten skole, som ligger i nærheten, kan åpne som vanlig på mandag, opplyser Lillestrøm kommune.