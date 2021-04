Qatars ambassadør ba om hastemøte før Norges VM-protest

Mandag 23. mars: Norge har akkurat slått Gibraltar i en komfortabel 3-0-seier. Resultatet er viktig for et landslag som ønsker å spille verdensmesterskap for første gang siden 1998.

Det er likevel ikke seieren det snakkes om etter kampen. Det er de norske landslagsspillernes markering for menneskerettigheter som har stjålet verdens avisoverskrifter.

En markering Norges landslagssjef Ståle Solbakken hadde varslet om. Mye tyder på at planene om landslagets markering også nådde utenfor landets grenser. En som virkelig fikk kjenne på det var Amnestys mangeårige generalsekretær John Peder Egenæs.

I dagene før kampen jobbet Qatars ambassade aktivt for å få til et hastemøte med Amnesty Norge.

– Jeg har aldri opplevd noe lignende, sier John Peder Egenæs til TV 2.

BUDSKAP: Erling Braut Haaland og Alexander Sørloth er to av Norges aller største fotballstjerner. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / BILDBYRÅN

Solbakken varslet protester

Tiden skrus tilbake til 10. mars: Landslagssjef Ståle Solbakken skisserer tre konkrete påvirkningsmuligheter mot Qatar-VM overfor TV 2. Et av disse omhandler aksjoner og markeringer.

– Jeg tror også at vi som A-landslag kan lage aksjoner. Vi kan finne på ting som kanskje verden ser. Idretten kan sende signaler, det viser blant annet Black Lives Matter-kampanjen, sier Solbakken.

Dagen etterpå gjentar han det samme i en paneldebatt i regi av NFF

– Jeg sier ikke at det blir bedre allerede i morgen. Men jeg har tro på at vi kan få i gang en europeisk bevegelse. Det er ikke lenge siden Black Lives Matter, hvor det ble satt søkelyset på noe viktig vi bryr oss om.

I dagene som følger fortsetter debatten om Norges eventuelle boikott av fotball-VM i Qatar. Like før den første kvalikkampen mot Gibraltar skal spilles, opplever Amnesty-Egenæs noe han ikke kan huske å ha vært borti før.

– Aldri opplevd lignende

Via sentralbordet til Amnesty Norge får John Peder Egenæs vite at Qatars ambassadør ønsker å møte ham. Ifølge Amnesty-generalen er det helt tydelig at møtet må skje så raskt som mulig.

– Jeg har aldri opplevd noe lignende før. Som regel er det vi i Amnesty som må ta initiativ, og ofte jobbe hardt for å få til møter med ambassadører til land vi aktivt har kritisert.

Nettopp på grunn av den opphetede debatten om boikott av Qatar-VM, var Egenæs i kraft av sin rolle i Amesty, svært opptatt i dagene rundt kvalikkampene. Derfor måtte han be ambassadøren om å vente.

– I dette tilfellet var de veldig oppsatt på at dette måtte skje raskt, forteller han.

Den qatarske ambassaden i Stockholm avviser at møtet hadde noe med landslagets varslede protester å gjøre. Les hele svaret under.

– Leste opp en tekst fra Doha

Ikke bare var hastverket uvanlig. Egenæs sier at han heller ikke fikk vite noe om hva møtet skulle handle om.

– Man ønsker jo å stille forberedt, men jeg fikk ikke vite noe om tema. Det gjorde det hele enda mer merkelig, sier han.

Dette ble bare forsterket da møtet ble gjennomført. Egenæs beskriver temaene i det om lag 30 minutter lange møtet som "uhyre generelle".

– De fortalte om reformene og lovendringene de har innført, ting de må ha visst at jeg allerede var klar over. Det var som om ambassadøren leste opp en tekst hun hadde fått tilsendt fra Doha, sier han.

Kontaktet kun norske Amnesty

– Ville ambassadøren møte deg i et forsøk på redusere de negative følgene av landslagets protester?

– Jeg vet jo ikke det, men det er i hvert fall ting som tyder på det. Det jeg kan vite er at det opplagt var viktig for ambassaden å snakke med Amnesty i Norge, og på tidspunktet var det velkjent at mange i fotball-Norge snakker med oss og meg om disse spørsmålene. Så man kan jo legge samen to og to, sier Egenæs.

Han viser blant annet til at ingen andre Amnesty-avdelinger ble kontaktet om dette.

– Dersom det ikke var knyttet til det norske landslaget, ville det vært naturlig at man gikk ut til Amnesty i en region, for eksempel. Her har de ikke en gang kontaktet Amnesty i Sverige, der ambassaden ligger. Jeg har snakket med flere andre Amnesty-regioner, ingen andre enn oss i Norge opplevde dette.

MARKERING: De tyske fotballstjernene valgte å markere sitt standpunkt på denne måten. Foto: Tobias Schwarz

Legger lokk på ambassade-dialog

Den 22. mars, en dag før ambassaden ba om møtet, mottok Amnesty en forsendelse med dokumenter fra den qatarske ambassaden.

Etter det TV 2 kjenner til ble noen av de samme dokumentene også sendt til flere norske departement, samme dag.

Som TV 2 har skrevet har norske myndigheter nektet å gi innsyn i disse dokumentene. Kulturdepartementet viser til at det kan skade utenrikspolitiske interesser om dokumentene offentliggjøres.

Avviser sammenheng

TV 2 har stilt den qatarske ambassaden flere spørsmål om møtet og dets innhold. Ambassaden avviser at møtene hadde sammenheng med protestene.

– Møtet hadde ingen sammenheng med protestene til det norske landslaget. Qatar støtter spillere og forbunds fulle rett til å bruke sine plattformer for å sette fokus på menneskerettigheter, og å kritisere VM i 2022, skriver en representant for ambassaden i en e-post.

Ambassaden svarer ikke direkte på om det stemmer, slik Egenæs oppfattet det, at møtet måtte skje raskt.

– Det er alltid viktig å dele og lytte til ulike organer i spørsmål om nye lover. Vår oppfatning er at kontinuerlig dialog driver reformprosessene fremover, skriver ambassaden, som i tillegg påpeker en rekke av de reformene landet har innført den siste tiden. Disse skrev TV 2 om, blant annet i denne artikkelen.