Liverpool raknet på overtid mot Newcastle - rotet bort seieren

Liverpool trodde de slapp med skrekken da VAR annullerte en Newcastle-scoring på overtid. Men noen minutter senere dukket Joe Willock opp og sørget for 1-1 på Anfield.

Liverpool - Newcastle 1-1 | se sammendrag øverst på siden

I steden for tre poeng og et viktig steg i retning Champions League-spill neste sesong fikk Liverpool er hardt slag i magen hjemme mot Newcastle.

Kollapset på overtid

Til tross for sjansesløseri og ineffektivitet, fra begge lag, så Liverpool ut til å styre mot tre poeng. Men det var frem til noen dramatiske overtidsminutter.

Callum Wilson og hele Newcastle trodde de hadde sikret seg utligningen, men dommeren fikk hjelp av VAR og målet ble annullert fordi ballen var borti armen til spissen. Liverpool og alle med sympatier med de røde fra Merseyside kunne trekke ett lettelsens sukk, men det varte ikke lenge.

For lettelse ble snudd til fortvilelse da Willock banket inn 1-1 og sørget to poeng tapt for Liverpool fem minutter på overtid.

– Selv om Liverpool burde avgjort kampen lenge før, er det riktig at Newcastle får det ene poenget, sier TV 2s Simen Stamsø-Møller.

SKUFFET: Fabinho og Liverpool hadde seieren i lommen, men rotet bort tre poeng på overtid. Foto: David Klein

Manager Jürgen Klopp innrømmer at resultatet gjør det vanskeligere for Liverpool å sikre Champions League-plassen.

– Hvis du fortjener det, så fortjener du det. I dag så jeg ikke at vi fortjener å spille Champions League neste år, sier Klopp.

Etter tre strake seirer står Liverpool nå med to 1-1-kamper på rad. Avstanden opp til Chelsea på fjerdeplassen som gir Champions League-spill er på ett poeng for sjetteplasserte Liverpool.

Chelsea møter femteplasserte West Ham til London-derby lørdag kveld.

Salah ble historisk

Før dramatikken utspilte seg på Anfield hadde Mohamed Salah sendt vertskapet i ledelsen etter bare tre minutter med sitt 20. Premier League-mål for sesongen.

Salah i Premier League: 2013/2014 (Chelsea): 2 mål

2014/2015 (Chelsea): 0 mål

2015/2016 (Chelsea): 0 mål

2017/2018 (Liverpool): 32 mål

2018/2019 (Liverpool): 22 mål

2019/2020 (Liverpool): 19 mål

2020/2021 (Liverpool): 20 mål til nå

Han ble med det den første i Liverpools rike historie til å score 20 mål i tre ulike sesonger. En imponerende bragd av 28-åringen. Stamsø-Møller mener at Salah i det stille er i ferd med å gjøre sin beste sesong for Liverpool.

– Han er i ferd med å skrive seg inn i klubbens historie med gullskrift, sier Stamsø-Møller.

Jürgen Klopp rullet ut angrepskvartetten Salah, Sadio Mané, Roberto Firmino og Diogo Jota fra start - uten at det betalte seg i form noe mer enn Salahs ene scoring.

Alle angrepsstjernene misbrukte enorme sjanser, både etter svake avslutninger og strålende redninger av Newcastle-keeper Martin Dubravka.

– Jeg tror ikke du kan lage flere store sjanser enn vi gjør i dag, men vi avgjør ikke kampen, sier Jürgen Klopp.

Newcastle hadde stort sett nok å gjøre på egen banehalvdel, men sjansen bød seg noen ganger mot et Liverpool-lag i ubalanse. Men som med Liverpool maktet ikke Newcastle-spillerne å dra nytte av de store muligheten som kom deres vei - frem til de dramatiske overtidsminuttene.

Ett poeng for Newcastles del gjør at avstanden ned til Fulham på nedrykksplass er på komfortable ni poeng med fem kamper igjen av sesongen.