– Han har ikke vært i noe basketak med den avdøde

Klokken 10.00 lørdag formiddag møtte den siktede mannen til fenglingsmøte i Bergen tingrett over videolink.

Det skjer etter at han fredag ble siktet for forsettlig drap etter at en kvinne i 40-årene ble funnet død på Varaldsøy i Kvinnherad torsdag kveld.

Politiet har bedt om at mannen fengsles i fire uker med brev- og besøksforbud.



Kjennelsen fra Bergen tingrett er foreløpig ikke klar.

– Lå plutselig livløs

Mannens forsvarer Jørgen Riple sier til TV 2 at hans klient nekter for å ha gjort noe straffbart.

– Fengslingsmøtet gikk relativt greit. Han forklarte seg ryddig og greit, og begjærte seg løslatt, sier Riple.

Forsvareren sier hans klient har forklart at han opplevde at den avdøde kvinnen plutselig lå livløs på asfalten.

– Han erkjenner ikke at han har vært i noe basketak med avdøde. Han mener skadene skyldes et fall, og det er der uenigheten mellom oss og politiet ligger, sier Riple.

Forsvareren forteller at klienten har noen hull i hukommelsen fra den aktuelle kvelden.

– Sjokkert over siktelse

– Da hun var livløs, fikk han panikk. Men han skal ha utført gjenoppliving på henne. Han er usikker på om det var han som ringte nødetatene eller om det var noen andre, sier Riple.

Den drapssiktede mannen er sjokkert over drapssiktelsen.

FORSVARER: Jørgen Riple forsvarer den drapssiktede mannen. Foto: Kåre Breivik / TV 2

– Men han er samtidig klar over når et kvinne blir funnet død, så må politiet ta det på alvor. Han har respekt for deres arbeid, og han har forståelse for at han sitter fengslet ut i fra det bildet politiet har. Men han fastholder at han ikke har gjort noe straffbart, sier Riple.

Lensmann i Kvinnherad Sigurd Børve sier at politiet fortsetter etterforskningen av saken, og at grunnlaget mot den siktede er uforandret.

– Kvinnen er sendt til obduksjon, men det er uvisst når det kommer et svar, sier Børve til TV 2.