Den savnede ubåten er funnet på 850 meters dyp

Ifølge AP fant letemannskapene først gjenstander de mistenkte stammet fra ubåten.

Deretter skal det ifølge militærtopper Sky News har snakket med, ha blitt gjennomført en scan som fant ubåten liggende 850 meter under havoverflaten.

Blant gjenstandene som er funnet, skal det være ting som normalt ikke ville ha kommet ut av fartøyet.

Ubåten gikk sannsynligvis tom for oksygen lørdag morgen. Likevel har myndighetene håp om å finne overlevende.

– Vi fortsetter å gjennomføre søk inntil vi finner ubåten, uavhengig av resultat, sa talsperson for det indonesiske militæret Djawara Whimbo under en pressekonferanse lørdag.

Den tyskbygde ubåten ble meldt savnet under et treningsoppdrag onsdag.

Kontakten ble brutt kort etter at fartøyet ba om tillatelse til å dykke.

Ubåten ble bygget i 1978 og har siden da vært i tjeneste for flere land, blant dem Hellas, India, Argentina og Tyrkia.

En talsmann for Indonesias marine har tidligere sagt at ubåten mest sannsynlig ligger på mellom 600 og 700 meters dyp. Det antas at den bare tåler dybder ned til 500 meter, og man frykter derfor at ubåten kan ha fått skader på skroget.

53 personer var om bord da fartøyet forsvant. Det er ikke meldt om noen livstegn fra ubåten.

Saken oppdateres