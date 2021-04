Bekrefter at beinrester trolig stammer fra et menneske

Fredag sperret politiet av et område på Tranby i Lier etter funn av beinrester.

Da funnet ble gjort, var politiet usikker på om beinrestene stammet fra et dyr eller et menneske.

Lørdag opplyser Sør-Øst politidistrikt på Twitter at de har fått bekreftet at beinrestene høyst sannsynlig stammer fra et menneske.

Beinrestene bærer preg av å ha ligget lenge, skriver politiet i meldingen.

– Etter vurdering av beinrestene kan vi ikke utelukke at det dreier seg om et arkeologisk funn, sier jourhavende jurist Magnus Rindal Fredriksen til TV 2.

Politiet utelukker ikke at funnet kan stamme helt tilbake fra middelalderen.

Det var en turgåer som fant beinrestene.

Kriminalteknikere fortsetter undersøkelser på stedet lørdag.

– Vi må få flere svar på bordet. Det stammer fra et voksen menneske, og det er for tidlig å fastslå en dødsårsak, sier politijuristen.

Saken oppdateres!