Årets Oscarfavoritter du kan se fra sofaen

I et veldig rart filmår er det igjen klart for nye utmerkelser foran og bak kamera på årets Oscar-utdeling, og i år kan vi for en gangs skyld gasse oss i Oscar-nominerte filmer fra sofaen, før utdelingen. Tidligere er det bare noen få Oscar-nominerte filmer som har vært på kino i Norge før utdelingen finner sted, men i år er den flytta fra februar til april, og i tillegg er det mange av filmene som er gått rett på strømming.

Dessuten har de ulike strømmetjenestene nå en stor del av de nominerte. Spesielt Netflix har tatt et skikkelig jafs med hele 35 nominasjoner, deriblant 10 nominasjoner til filmen «Mank».

«Mank» har flest nominasjoner

OSCAR-NOMINERT: Netflix-filmen «Mank» har hele 10 nominasjoner, deriblant beste film og beste mannlige hovedrolle (Gary Oldman). Foto: Netflix

Selv om «Mank» har flest nominasjoner, spørs det imidlertid om den tar hjem så mange priser. Om man er filminteressert bør man likevel absolutt ta en titt innom 30-tallets Hollywood på Netflix. I «Mank» følger vi manusforfatter Herman Mankiewicz i hans arbeid med «Citizen Kane», med studiosjefer og gamle Hollywood-helter i kulissene. «Mank» er blant annet nominert for beste mannlige hovedrolle (Gary Oldman) og beste film.

Oscar-favoritten «Nomadland»

Den store favoritten til å vinne både beste film og regi og mulig kvinnelig hovedrolle er «Nomadland». Der følger vi Frances McDormands rollefigur Fern på reise i et USA vi sjelden ser. Den oppleves troverdig og autentisk, mye på grunn av at mange av de reisende spiller en versjon av seg selv og selvfølgelig på grunn av McDormand selv. Regissør Chloe Zhao er nominert til hele fire priser, både produsent, manusforfatter, regissør og klipp. Hvis hun vinner beste regi er hun den andre kvinnen i Oscars historie som har vunnet. Den eneste tidligere kvinnelige regivinneren er Kathryn Bigelow for «The Hurt Locker». «Nomadland» har gått sin lille gang på de kinoene som har vært åpne, og kan strømmes på Disney+ fra 30. april.

På Disney+ ligger også animasjonsfavoritten «Soul», en nydelig Pixar-film fra regissøren bak «Innsiden Ut» og «Se Opp».

Kan få Oscar etter sin død

Netflix sin «Ma Rainey's Black Bottom» er nominert i fem kategorier og er storfavoritt til beste mannlige hovedrolle, som Chadwick Boseman dermed vil få etter sin død. Rollen som trompetisten Levee var hans siste rolle før han døde i fjor høst. I filmen skal vi til en plateinnspilling i Chicago i 1927, til et samfunn preget av rasisme og store gnisninger, både mellom musikerne, og mellom Ma Rainey og de hvite produsentene. Det er en film der dialogen flyter som musikk og der musikken kryper under huden din. Viola Davis gjør en kraftfull Ma Rainey og er en hard konkurrent til McDormand i kategorien beste kvinnelige skuespiller.

«News of the World» og «The Trial of the Chicago 7»

På Netflix finner vi også Tom Hanks i westernfilmen «News of the World», som kan skilte med fire nominasjoner. Det er alltid godt å være i Tom Hanks sitt selskap og her er det også en fryd å følge hans unge glitrende medspiller, Helena Zengel.

OSCAR-NOMINERT: «The Trial of the Chicago 7» er nominert i seks kategorier. Foto: Netflix

«News of the World» er ikke nominert i noen av de store kategoriene, det er derimot Netflix-filmen «The Trial of the Chicago 7», fra manusforfatter og regissør Aaron Sorkin. Det er et stjernespekket og medrivende rettssalsdrama fra demonstrasjonene ved demokratenes landsmøte i 1968. Den har seks nominasjoner, blant annet for beste film og manus, og Sacha Baron Cohen er nominert for rollen som Abbie Hoffman.

Sacha Baron Cohen i to vidt forskjellige filmer

I tillegg til å være nominert til beste mannlige birolle i «The Trial of the Chicago 7» er Sacha Baron Cohen nominert i en annen kategori med en helt annen film, nemlig beste tilrettelagte manus for den hysteriske komedien «Borat Subsequent Moviefilm». Borat-filmen er blant Amazon Primes 12 nominerte filmer.

En annen film som virkelig er verdt å se som ligger på Amazon Prime er «Sound of Metal». Der spiller Riz Ahmed glitrende som trommeslageren som mister hørselen. Ahmed er nominert for beste mannlige hovedrolle, som første muslim noensinne, i tillegg til filmens fem andre nominasjoner.

OSCARNOMINERT: «Sound of Metal» har 6 nominasjoner, deriblant beste film og beste mannlige hovedrolle (Riz Ahmed). Foto: Amazon Prime Video

Nylig ble også filmen «Judas and the Black Messiah» tilgjengelig for leie og kjøp digitalt. Den handler om den karismatiske Black Panther-lederen Fred Hampton som ble drept av politiet i 1969. Den har hele 6 nominasjoner, deriblant beste film.

Nordiske nominasjoner

I år kan vi flotte oss med en sjelden norsk nominasjon, i kategorien kort-dokumentar. I «Do Not Split» er regissør Anders Hammer tett på opptøyene i Hong Kong i 2019. Filmen kan sees på produksjonsselskapets hjemmeside, fieldofvision.org.

Om ikke det blir norsk seier, kan vi trøste oss med sannsynligvis en dansk Oscarvinner. Thomas Vinterberg er nominert som beste regissør for filmen «Et glass til», men det blir nok i kategorien beste utenlandske danskene tar hjem seieren. Det steinbra dramaet «Et glass til» kan leies flere steder på nett, deriblant på TV 2 Sumo.