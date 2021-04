Mol og Sørum cruiset til åttedelsfinalen

Den norske duoen vant den første verdensserieturneringen i Mexico tidligere denne uken. Det gjorde de i sin første turneringen på ett og et halvt år.

Det skjedde tirsdag denne uken.

I semifinalen i gruppespillet i den andre turneringen tok de seg til gruppefinalen med 21-12, 18-21 og 15-9 fredag ettermiddag.

Da spilte det norske paret ujevnt og var ikke på sitt beste i det andre settet.

I gruppefinalen gikk det lettere. Da vant de ganske kontrollert over to sett. Seier i gruppefinalen gjør at de tok seg direkte til åttedelsfinalen, i det som også benevnes som 3. runde. Åttedelsfinalen spilles lørdag kveld.

Se Mol og Sørum i aksjon i åttedelsfinalen på TV 2 Sumo fra kl. 23.00.

Anders Mol og Christian Sørum er ranket som verdens beste og ga bare fra seg totalt to sett da de vant åpningsturneringen i Cancún.

Det skal også spilles en tredje turnering i smittevernboblen i Cancún. Den skal ikke Mol og Sørum delta i. Da drar de i stedet til Tenerife for å trene.

(©NTB)