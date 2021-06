Det er en gammel sannhet i dette at oppfølgeren til en stor suksess alltid er vanskelig. Det gjelder enten vi snakker om filmer, bøker eller musikk.

Det samme gjelder også for biler. Traff forgjengeren markedet som et skudd ,stilles det tilsvarende høye forventinger til etterfølgeren. Slik er det bare, enten man liker det eller ei.

Så også for Mitsubishi Eclipse Cross PHEV. En familie-crossover som leveres som avgiftsgunstig, ladbar hybrid.

Noen ganger kan dette med oppfølgeren også være urettferdig – rett og slett fordi de to ikke direkte kan sammenlignes.

Nye Mitsubishi Eclipe Cross PHEV er en crossover og mindre enn Outlander som den på sett og vis erstatter.

Om vi fortsetter sammenligningen med musikkbransjen, så blir for Eclipse Cross som om en popartist utgir en jazz-plate. Det er noe annet. Den har i utgangspunktet andre kjøpere og lyttere. Uten at anmeldere, kjøpere og lyttere alltid tenker over det.

Mitsubishi Eclipse Cross PHEV Pluss: Godt utstyrt

Godt rykte Minus: Oppfølger-forbannelsen

Plass Pris fra / pris testbil: 449.900 / 499.900

Eclipce Cross PHEV er altså det vi alle, litt urettferdig, kaller oppfølgeren til den norske bestselger SUV-en og braksuksessen Mitsubishi Outlander. En bil som for inntil ganske nylig kunne herje fritt i sitt segment. Det var nemlig ingen andre konkurrenter der.

Dermed kunne den sole seg i glansen av å være Norges mest solgte ladbare hybrid – hele syv år på rad.

Eclipse Cross er en både mindre og billigere bil, dessuten har flere sterke konkurrenter kommet til. Både som hybrider og fullelektriske. Noe som igjen har snudd markedet.

Det er derfor både med spenning og en viss forventning vi setter oss inn i Eclipse, for å finne ut hvor og hvordan den posisjonerer seg i forhold til dagens billandskap i Norge.

Setene er gode og førerplassen ryddig. Infotainmentssystemet er nytt.

Hvordan er den å kjøre?

Motor og drivverk er egentlig hentet direkte fra Outlander, men er omarbeidet og tilpasset for den mindre Eclipse Cross. Den har elmotorer både foran og bak, i kombinasjon med en stor bensinmotor på hele 2,4 liter.

Eclipse Cross har noe mindre effekt enn forgjengeren. Vi snakker nå om 188 hestekrefter, mot tidligere 224. Mitsubishi har lagt mye ressurser i å fintune drivlinjen, så det skiller ikke mye på ytelsene.

188 hestekrefter til tross, bilen oppleves ikke som veldig sprek. 0-100 km/t tar 11 sekunder.

Batteriet er på 13,8 kWt og den elektriske rekkevidden på 45 kilometer (WLTP). Det er ikke fullt så bra som de beste i klassen.

Vi opplever bilen som noe mer sportslig i kjøreegenskapene enn Outlander. Dempingen er fast, men ikke slik at det går ut over komforten. Styringen er passe lett, behagelig og presis.

Heldigvis har Mitsubishi lyktes i å "trylle bort" det litt jagende turtallet som Outlander ofte, og med rette, fikk kritikk for. Eclipse Cross er rett og slett strammet opp. Støynivået om bord er også behagelig lavt.

Bakkeklaringen er god. Vi snakker hele 19 centimeter. Det er bedre enn mange SUV-er og gjør at dårlige brøytede veier og hytteveier enkelt kan forseres.

Alt i alt opplever vi nye ladbare Eclipse Cross som et trivelig, men også et litt forutsigbart og ikke altfor spennende bekjentskap fra førerplass.

Den elektriske rekkevidden er altså oppgitt til 45 kilometer. På vår test klarer vi 40 kilometer på blandet kjøring på tørre, bare veier og rundt ti varmegrader.

Bagasjerommet skuffer litt med sine 359 liter.

Plass og praktiske løsninger:

Bilen er over 4,5 meter lang, så noen småbil er det absolutt ikke vi her har med å gjøre.

Hva får du med deg?

Bagasjerommet tar 359 liter. Det er mindre enn i en alminnelig VW Golf, som har 381 liter og som er en mindre bil. Det er med andre ord ikke veldig stort. Elmotor og batteri må ta en del for skylden her. Det samme må den coupe-aktige taklinjen som ikke gjør det mulig å stable i høyden.

En av konkurrentene, bestselgeren Toyota RAV4, rommer nesten 200 liter mer. Det er betydelig. Men nå er det jo slik at ikke alle behøver et hav av bagasjeplass. Dessuten koster RAV4 rundt 100.000 kroner mer.

Eclipse Cross kan trekke tilhenger på 1.500 kilo. Det vet vi mange vil sette pris på.

Livet i baksetet:

Bakseteplassen er grei, men ikke best egnet for fullvoksne.

Baksetet er helt fint om man ikke er for langbeint og under 165 centimeter. Med andre ord – det passer best for barn og unge, om man skal sitte godt. Er man velvoksen kar, er det ikke noe blivende sted over lang tid. En skiluke i bakseteryggen hadde vært kjærkomment, for ski og andre lange gjenstander.

Bak rattet:

På førerplass kan man skue utover interiøret som i forhold til Outlander er mer påkostet, med bedre materialer og høyere finish. Dessuten er midtkonsollen ny. Dette ser både moderne, fint og intuitivt ut. Dessuten byr bilen på god harmoni mellom de mest brukte funksjonene.

Bilen er godt utstyrt allerede fra innstegsmodellen.

Den skrånende taklinjen gir et litt sporty preg, men går ut over de praktiske egenskapene.

Design: Utenpå og inni

Utvendig:

Fronten på bilen har et aggressivt og litt spektakulært design. Enda mer enn i den siste Outlander. Fronten har et lettere kaotisk, men småtøft uttrykk med de smale og høyt plasserte hovedlyktene.

Inni: Har du hatt Mitsubishi tidligere vil du kjenne deg igjen innvendig. Dette er ganske tradisjonelt og konservativt, men velfungerende. Sittestillingen er personbil-aktig og setene gode.

Tech-faktor

Et nytt multimedia-system er nok den største synlige rosinen i tech-pølsa, innvendig. Borte er berørings-styreplaten ved girspaken – nå har skjermen, på 8 tommer, blitt berøringsfølsom. Det er raskere og mer intuitiv å bruke. Vi liker plasseringen litt høyt på dashbordet. Den gjør den lettere å betjene.

Apple CarPlay og Android Auto er også tilgjengelig.

Vår testbil har Head up display, der hvor blant annet hastigheten vises i frontruta. Dog av den litt rimelige typen med en plastskjerm.

Ellers er det meste av moderne skikkerhets- og assistentsystemer på plass, slik som adaptiv cruisekontroll, filskiftvarsler, varsel om kryssende trafikk bak, 360-graders kamera og automatiske fjernlys.

Dessuten har Mitsubishi lagt ned en betydelig jobb i å forbedre hybrid-systemet. Og lykkes. Det er jo ikke slik at en ladbar hybrid kjøres på strøm til den er tom og så overtar bensinmotoren. Det er samspillet her som er viktig og hemmeligheten for å få ned forbruk og utslipp.

Vi lurte nesten på om det var noe feil med bensinmåleren på testbilen. Den flyttet seg knapt. Etter 10 dager bak rattet med alt fra pen langkjøring til kø, by- og småkjøring endte vi med et forbruk på svært hyggelige 0,33 l/mil, da var vi heller ikke spesielt flinke til å lade.

Bensinpåfyllingen er på den ene siden. Ladeluken på den andre.

Konklusjon

Bilen for deg hvis: Du alltid har ønsket deg en mindre og mer moderne bil enn Outlanderen du har i dag.

Ikke bilen for deg hvis: Du har kone, tre barn, barnevogn og stor hund som skal være med på tur.

Eierne mener

Mitsubishi Eclipse Cross Motor og ytelser: Motor: Bensin + 2 x elektrisk. Effekt: 188 hk / 330 Nm. 0-100 km/t: 11 sek. Toppfart: 162 km/t. Forbruk (WLTP): 0,2 l/mil. Batteri/lading: Batterikapasitet: 13,8 kWt. Elektrisk rekkevidde: 45 km (WLTP). Estimert ladetid: 230 Volt / 8 amp = 7 timer. Mål, vekt og volum: Lengde x bredde x høyde: 455 x 180 x 168 cm. Bagasjerom: 359 liter. Vekt: Ca. 1.900 kg. Tilhengervekt: 1.500 kg Taklast: Ikke oppgitt Pris: Startpris: 449.900 kroner. Pris testbil: 499.900 kroner.

