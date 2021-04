Venstre vil skrote taxfree-ordningen

– Taxfree ved ankomst medfører bare at forretningsreisende og andre med god råd som flyr mye kan kjøpe billig alkohol og tobakk. Det er vanskelig å se logikken i dette, sier Venstre-nestleder Sveinung Rotevatn.

Forslag som ble vedtatt er:

«Dagens taxfree-ordning gjør at vi subsidierer forurensende flyreiser med skattefritak på alkohol og tobakk. Vi vil avvikle ordningen og kompensere Avinor og private flyplasser gjennom tilskudd over statsbudsjettet.»

– Frykter inntektene flytter seg

Hensynet til klima og miljø var et hovedargument blant flere av Venstre-politikerne som argumenterte for å avvikle ordningen:

– Nå er det på tide at vi tar bort taxfree-ordningen, ingen tvil om at det er en subsidie til flytransport. Den er unødvendig og virker negativt, sa tidligere klimaminister Ola Elvestuen under debatten fredag kveld.

Mens flere fra Distrikts-Venstre var bekymret for hva det vil bety for flytilbudet ulike steder i landet.

– Jeg har virkelig ingen tro på at folk kjøper seg flybillett for å få kjøpt seg en billig flaske rødvin, sier Trine Noodt, Troms og Finnmark Venstre. Hun frykter et slikt forslag vil føre til at inntektene heller flytter seg til flyplasser i utlandet.

Finnmark hadde foreslått å stryke det nye programpunktet om å avvikle taxfreeordningen, ettersom de mener den er nødvendig for å finansiere landets mindre flyplasser. Landsmøtet avviste Finnmarks-forslaget med 116 stemmer mot 54.

Dermed har Venstre nå vedtatt i sitt program at de vil avvikle taxfreeordningen, og bruke de økte avgiftsinntektene til å opprettholde et godt tilbud på alle landets flyplasser.

Unge Venstre er blant dem som er svært fornøyd med at moderpartiet nå vil fjerne ordningen.

– Jeg er glad for at Venstre går inn for å fjerne taxfree, som belønner flyreisende med billig alkohol og tobakk. Det er helt bakvendt klimapolitikk å skulle sikre lave priser på flybilletter ved å få nordmenn til å kjøpe sprit, sier Unge Venstre-leder Sondre Hansmark til TV 2.

Dyrere Thailand-tur

Unge Venstre vant også fram med sitt forslag om å gjøre flyreiser utenfor Europa dyrere.

Følgende forslag fra Unge Venstre vant fram på Venstres landsmøte lørdag:

«Vi mener at lange flyreiser bør ha en høyere klimaavgift enn i dag. Derfor vil vi øke flypassasjeravgiften for flyreiser utenfor Europa».

Klokt, mener Venstre-nestlederen.

– Flyreiser innad i Norge og Europa betaler for utslippene sine. Det gjør ikke de lengste reisene ut av Europa - selv om de har høyst klimautslepp. Det bør vi gjøre noe med, slik at det lønner seg å velge grønt og få på plass mer miljøvennlig teknologi i luftfarten, sier Rotevatn.

– Vil gjøre det dyrere å fly

– Hensikten med forslaget er at lange flyturer utenfor Europa, som til USA og Australia skal koste mer fordi det forurenser mer, sier Hansmark.

Han er glad forslag vant frem.

– En del flyreiser er nødvendige, men for lange flyreiser vil Venstre øke avgiftene. Vi må sørge for at flyselskapene er med å betale for den belastningen de påfører miljøet.

– Venstre vil sørge for at folk reiser mer klimavennlig. Derfor vil vi sette ned prisene på kollektivtransport og gjøre det dyrere å fly, legger han til.

Venstre vedtok også å skrote flypassasjeravgiften, og erstatte den med en annen miljøvennlig avgift.

Med trygg margin gikk landsmøtet også inn for å innføre nullutslippskrav for cruisetrafikken langs hele kysten, ikke bare i verdensarvfjordene.

Saken oppdateres