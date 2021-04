Skrøt av at han stormet kongressen på dating-app – så banket FBI på døra

Tidligere i år innledet en amerikansk person en samtale med en mann ved navn Robert Chapman på dating-appen Bumble.

Et stykke inn i samtalen skrev Chapman til matchen sin at han én uke i forveien hadde vært med da illsinte demonstranter stormet Kongress-bygningen i Washington D.C.

«Jeg stormet Kongressen. Jeg kom meg helt inn til Statuary Hall!», skrev Chapman i meldingen.

Kontaktet FBI

Et skjermbilde av samtalen har blitt frigjort av FBI, skriver CBS News.

INNRØMMELSE: Slik var samtalen mellom de to personene. Foto: FBI

Etter at Chapman skrøt av å ha vært med på stormingen, svarte den andre personen:

«Vi er ikke en match.»

Hvorpå Chapman svarte:

«Jeg antok det.»

Ifølge rettsdokumenter CBS News har fått tilgang til, kontaktet personen FBI 13. januar, med informasjon om en person som skal ha deltatt under den ulovlige stormingen.

FBI så nærmere på saken, og under etterforskningen gjennomgikk de opptak fra politiets kroppskamera.

– I opptakene blir en mann, som ser ut til å være Robert Chapman, lokalisert i Statuary Hall, står det i rettsdokumentene.

FANGET PÅ KAMERA: Robert Chapman ble fanget på kroppskameraet til politiet under stormingen. Foto: Metropolitan Police Department via FBI

Bevis på sosiale medier

Bildene samsvarer derfor med innrømmelsen han kom med til personen på datingappen.

FBI samlet også mer informasjon om Chapmans aktivitet på sosiale medier. På Facebook publiserte han flere innlegg under stormingen, men da under navnet Robert Erik.

«I'M F***** INSIDE THE CRAPITOL!!!!», sto det i en av meldingene.

Og på torsdag denne uken ble Chapman arrestert av FBI i New York. Arrestasjonen skjedde etter at politiet sammenlignet et bilde av Chapman fra stormingen, med et bilde da han ble arrestert i 2017.

Flere titalls personer som var med på stormingen av kongressen har blitt meldt inn til myndighetene basert på tips fra familiemedlemmer, kollegaer, barndomsvenner og ekskjærester etter å ha blitt observert på TV – eller i noen tilfeller på kongress-stormernes egne sosiale medier-profiler.