Trump ut mot Sør-Koreas Moon, men liker Nord-Koreas Kim

Tidligere president Donald Trump anklaget fredag Sør-Koreas president for å svindle USA, mens han uttrykte sympati for Nord-Korea Kim Jong-un.

– Kim Jong-un, som jeg ble kjent med (og likte) under vanskelige omstendigheter hadde aldri noen respekt for Sør-Koreas president Moon Jae-in, sa Trump i en uttalelse fredag.

– President Moon var en svak leder og forhandler, bortsett fra når det dreide seg om den mangeårige militære svindelen mot USA. Vi ble behandlet som tullinger, men jeg fikk dem til å betale milliarder av dollar mer for beskyttelsen vi gir dem, sa han videre

I uttalelsen hevder han videre at Biden-administrasjonen aldri kommer til å be om flere av milliardene som han mener at Sør-Korea gikk med på å betale.

Mens han var president, framstilte Trump seg som en sentral fredsforhandler på den koreanske halvøya. Han møtte Kim tre ganger, første gang i Singapore i juni 2018, uten å oppnå noen innrømmelser.

Nord-Korea avsto en periode fra kjernefysiske tester og rakettoppskytinger, men analytikerne sier at landet aldri sluttet å utvikle sitt atomprogram videre.

Moon gikk med på å betale 13,9 prosent mer av kostnadene ved den amerikanske militære tilstedeværelsen i Sør-Korea, det vil si en økning over seks år på rundt 900 millioner dollar, langt fra de 5 milliardene Trump krevde.

