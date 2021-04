Nye sammenstøt i Jerusalem

For andre kveld på rad støtte israelsk politi fredag sammen med palestinere i gamlebyen i Jerusalem.

Kvelden før ble minst 105 personer såret, hvorav 20 ble innlagt på sykehus, ifølge Røde Halvmåne. Israelsk politi opplyser at 20 politibetjenter ble såret, og at 44 palestinere ble arrestert.

Uroen har funnet sted i flere dager ved Damaskusporten, der palestinere tradisjonelt samles om kvelden etter fasten under ramadan. Palestinerne reagerer på at politiet i år har satt opp sperringer for å hindre dem i å samle seg.

Stemningen ble torsdag mer amper da en gruppe høyreekstreme israelere dukket opp og trakasserte dem, blant annet med å rope «Død over araberne».

Etter en rolig da fredag kom det til nye sammenstøt fredag kveld da tusener av palestinere strømmet ut av al-Aqsa-moskeen og ble konfrontert av flere titall politifolk, noen av dem til hest.

Tidligere fredag kveld ble tre raketter avfyrt mot Israel fra Gaza i det som så ut til å være gjengjeld for uroen i Jerusalem. To av rakettene falt ned rett ved grensa, mens den tredje ble skutt ned av israelsk luftvern.

