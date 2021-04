The Voice-mentor inn i e-sport: – Målet er OL-deltagelse

Søndag 25. april er det klart for sluttspill i bilfotballspillet Rocket League i Telialigaen, direkte på TV 2s plattformer fra klokken 12:00.

Kl. 12:00: AW3 – Domino Kl. 13:00: Playwell – Nordavind Kl. 14:00: Finale

Den store favoritten til å vinne NM-tittelen er den suverene vinneren av grunnserien, AW3.

Det er også nettopp dette laget elektronika-artisten og den tidligere The Voice-mentoren Martin «Danielle» Bjercke nå har investert i.

– Jeg elsker gaming og synes e-sport er utrolig fascinerende. Jeg liker satsingen til AW3 og at de har gått inn i nettopp Rocket League, det er en sport som kan fenge alle. Dessuten har laget spillere som har et skyhøyt ambisjonsnivå, og det liker jeg, sier Bjercke til TV 2.

Gammel kjenning

Artisten ble kontaktet av Geir Isene, en mentaltrener Bjercke tidligere har brukt, som nå jobber for AW3. «Danielle» synes prosjektet var spennende og timingen var riktig med tanke på at det er noe roligere i musikkens verden i disse Corona-tider.

– AW3 er og vil være best, da er det gøy å være med noen som virkelig satser. De ønsker å trekke til seg flest mulig til sporten, det er en helt riktig tilnærming for å åpne e-sporten opp for et enda større publikum, sier 32-åringen.

Daglig leder i AW3, Niklas Isene, er henrykt over å få Bjercke med på laget.

– Det er utrolig spennende. Han har fått til mye i musikkindustrien, og jeg vet at han har mye erfaring. Det tror jeg kan gi gutta på laget ekstra motivasjon, de vil få et løft, sier Isene til TV 2.

OL-gull i Rocket League?

Denne helgen er det altså NM-sluttspill med semifinale og finale i Teligaligaen. Men Bjercke og AW3 nøyer seg ikke med å være best i Norge. Verdensherredømme står også på ønskelisten:

– Rocket League er en av to e-sporter som skal testes som prøvegren i OL. Om AW3 blir det første norske e-sport-laget i et OL, hadde ikke vært helt feil! Norge er jo glad i OL-gull, så kanskje noe slikt hadde gjort at nordmenn hadde fått øynene mer opp for e-sport.

Han fortsetter:

– Man må ha litt hårete mål, også er dette veldig gøy, da. Gaming interesserer veldig mange, og e-sport blir tatt på alvor. Ute i verden er det blodseriøst, med mye penger og store arenaer. Det begynner også å vokse i Norge og flere tenker at dette er en fin måte å bygge kultur og den neste generasjonen idrettsutøvere.

Du kan se AW3 i aksjon, gratis på TV 2 Sumo, søndag 25.4 fra klokken 12:00. Da møtes først AW3 og Domino i første semifinale, før Playwell skal kjempe mot Nordavind i semifinale 2 klokken 13:00.

– Målet vårt er større enn Telialigaen. Vi har lyst til å komme til Champions League i Rocket League (RLCS). Alle vil dit. Derfor hadde det vært kult å vinne Telialigaen og senere hevde oss i RLCS slik at vi blir et godt lag på øverste internasjonale nivå, avslutter Niklas Isene.