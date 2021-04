Ghislaine Maxwell erklærte seg ikke skyldig

Det er første gang Maxwell møter i retten siden hun ble pågrepet i fjor sommer.

Hun er tiltalt for å ha lokket unge jenter i hendene på milliardæren Jeffrey Epstein, som ble funnet død i fengselscellen sin i august i fjor.

Han var anklaget for en rekke seksuelle overgrep.

Rettsmøtet handlet denne gangen om en utvidet tiltale som påtalemyndigheten la fram for noen uker siden.

Den har seks punkter, blant annet medvirkning til menneskehandel og menneskehandel med mindreårige.

Forholdene hun står tiltalt for, fant sted mellom 1994 og 2004. Fire jenter skal ha blitt utsatt for seksuelle overgrep, og to av dem var 14 år da forholdene som er omtalt fant sted.

Fredagens rettsmøte var kort, og hovedforhandlingen i saken skal etter planen starte 12. juli.

Maxwells forsvarere prøver å få saken utsatt med henvisning til at det er nødvendig med nye forberedelser.