Dette koster Melbys barnehage-garanti

Venstre-lederen vil ha barnehageplass til alle barn når foreldrenes permisjon er over, uansett når barnet er født. Det blir dyrt.

Venstre-leder Guri Melby har tro på at hun kan løfte partiet over sperregrensen. Da hun lanserte sitt kandidatur i fjor, var målet å breie ut partiet, og komme med løsninger på hverdagsproblemene til folk.

På landsmøtet denne helgen jobber Venstre-lederen for å få gjennomslag for sin egen hverdags-hjertesak:

Alle barn skal få barnehageplass rett etter foreldrenes permisjon er over.

Ny garanti

I talen sin til landsmøtet fredag, omtalte Melby satsingen slik:

– Vi ser at det er flest kvinner som er hjemme med ulønnet permisjon mens de venter. Dagens ordning er dårlig for barna, og den er dårlig for likestillinga. Derfor vil jeg ha en barnehagegaranti: Gi ettåringene rett til barnehageplass rett etter endt foreldrepermisjon.

Saken er ikke en del av programforslaget slik det foreligger nå, men Melby har tenkt å kjempe for å få garantien inn igjen i løpet av helgens landsmøte, der partiet skal meisle ut politikken de skal gå til valg på til høsten.

Seks milliarder

Venstre-lederen har tro på at hun vil vinne fram på landsmøtet.

– Da vi hadde denne saken oppe til behandling i landsstyret, var det et klart flertall for dette, så jeg har veldig tro på at Venstre går til valg på en barnehagegaranti.

– Hva vil dette koste?

– Den totale kostnaden kommer nok på 5-6 milliarder kroner, men det har også en kostand at folk i sin beste alder ikke kommer tilbake i jobb. Det er viktig at vi sikrer at alle som vil komme tilbake på jobb gjør det, sier Melby.

– 5-6 milliarder. Hvor skal dere hente disse pengene fra?

– Dette blir en av de største velferdsreformene Venstre går til valg på og det er en viktig prioritet for oss, sier Melby.

Venstres landsmøte pågår denne helgen i Oslo sentrum.