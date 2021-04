Arsenal felt av grusomt keeper-selvmål

Arsenal-Everton 0-1

Se det vanvittige øyeblikket i videovinduet øverst.

Martin Ødegaard ble kastet inn på stillingen 0-0, kvarteret før slutt, for å sette fyr på et tamt Arsenal-lag.

Men Norges kaptein ble kun hjelpeløs tilskuer til et tragikomisk øyeblikk i bakre rekker.

For kun minutter senere sto lagkamerat Bernd Leno for en av sesongens aller verste keepertabber.

Tyskeren skulle bare ta en enkel ball fra Richarlison i favnen, men ballen glapp gjennom hanskene og i mål, via keeperens ben.

Leno ble overrasket vraket til fordel for Mat Ryan forrige seriekamp, men var tilbake fra start mot Everton. Nå spørs det hvem Arteta velger neste kamp.

Flere mål ble det ikke, og dermed endte det med et svært skuffende 0-1-tap for Arsenal hjemme mot Everton. Deres syvende hjemmetap for sesong.

– Dette var en veldig dårlig opptreden av Arsenal. Det har vært en elendig sesong for Arsenal. De er helt avhengig av å vinne Europaligaen, ellers så har dette vært en fiaskosesong, sier TV 2s Erik Huseklepp.

Tapet gjør at Arsenal blir liggende på 9. plass, hele ni poeng bak en Champions League-plass og med én kamp mer spilt enn lagene rundt dem på tabellen. Everton ligger på plassen foran, men med seks flere poeng og én kamp mindre spilt.

Marerittoppladning

Oppladningen til Arsenal-spillerne før kampen mot Everton ble preget av voldsomme protester utenfor Emirates mot klubbeier Stan Kroenke.

– Det er en marerittsituasjon. Spillerne blir påvirket av det, sa Trevor Morley i Premier League-studioet.

Og det kunne virke som om han fikk rett. Arsenal-spillerne virket underlig tafatte og blodfattige i første omgang.

– Det var veldig skuffende. Det har sett ut som en treningskamp, sa Trevor Morley i pausen.

Det var imidlertid noe mer trøkk i Mikel Artetas menn etter hvilen.

VAR strøk straffe

Etter 53 minutter gikk Dani Ceballos svært dramatisk i gresset innenfor Evertons 16-meter. Dommer pekte på straffemerket og reprisene viste riktig nok at Richarlison så vidt hadde tuppet spanjolen i leggen.

Både Erik Huseklepp og Trevor Morley i Premier League-studioet var enig i at Ceballos overspilte og ikke fortjente et straffespark, men heller gult kort for filming.

Enda en reprise viste imidlertid at Nicolas Pépé var i en svært marginal offside i forkant, og dermed ble det uansett aldri noe straffe for Arsenal.

Dermed ble Lenos selvmål kampens eneste mål.

Martin Ødegaard har måttet stå over Arsenals siste kamper med en skade. Fredag var han tilbake i troppen og drammenseren fikk et drøyt kvarter på banen, uten å utgjøre en forskjell.

Joshua King ble sittende på benken gjennom hele kampen.