Sykepleiere delt i om de ønsker kryssvaksinering: – Føler meg som en prøvedokke

Regjeringen åpner nå for å blande vaksiner. Blant sykepleierne er det en uro for hva slags effekt en kryssvaksinering kan ha.

Fredag ble det kjent at personer som har blitt vaksinert med én dose av AstraZeneca-vaksinen nå vil bli tilbudt en dose fra en av de to mRna-vaksinene som er godkjent i Norge, Pfizer/Biontech eller Moderna.

Regjeringen har etter råd fra FHI bestemt at man nå skal kryssvaksinere for å gi de som har mottatt én dose av vaksinen som nå er satt på pause, en mulighet til å bli fullvaksinerte.

Men ikke alle er like lystne på å blande vaksiner.

En undersøkelse gjennomført av Sykepleien viser nå at sykepleiere i Norge er delt i oppfatningen av hvor trygt det er å blande vaksiner. Selv om de aller fleste er opptatt av å få vaksinedose nummer to, er det uro blant de som står i frontlinjen i kampen mot viruset.

LEDER: Lill Sverresdatter Larsen i Sykepleierforeningen. Foto: Rune Stoltz Bertinussen

– Vi trenger å bli fullvaksinerte. Samtidig er våre medlemmer urolige fordi det er veldig lite forskning på kryssvaksinering, sier leder i sykepleierforbundet Lill Sverresdatter Larsen.

Undersøkelsen baserer seg på svar fra 1249 sykepleiere. Blant dem som har fått den første vaksinedose med AstraZeneca er de ganske godt samkjørte. Der ønsker en svært stor andel, syv av ti, ikke å få dose nummer to.

Men av respondentene som har fått én dose Astrazeneca, men ikke ønsker dose to, svarer 67 prosent at de ønsker tilbud om en annen type vaksine.

24 prosent er usikre på hva de ønsker skal skje videre, mens 9 har svart at de ikke ønsker flere doser uansett hvilken vaksine det er snakk om.

Flere har også skrevet beskjeder der de forklarer hvorfor de er skeptiske til vaksineblandingen.

«Jeg føler meg som en prøvedokke for AstraZeneca-vaksinen», har en av respondentene skrevet. En annen kan ikke skjønne at regjeringen har satt ned et ekspertutvalg, i stedet for å stole på FHI.

«Jeg kan ikke forstå at regjeringen setter ned et ekspertutvalg når FHI har kommet med sine vurderinger vedrørende AstraZeneca. Mange har fått en dose AstraZeneca, og det er per i dag uvisst hva, om og når vi vil bli beskyttet. Dette til tross for at mange daglig jobber med covid-pasienter», skriver respondenten.

– Lite forskning

Sverresdatter viser til at det er lite forskning på kryssvaksinering så langt, og at selv om enkelte forskningsrapporter blant annet fra England er lovende, så er det en svært fersk problemstilling.

– Så det er en uro blant våre medlemmer, men vi er opptatt av å bli fullvaksinert. De aller fleste ønsker jo det, sier hun.

Totalt er det satt 130.000 AstraZeneca-doser i Norge.

Regjeringen satt ned et ekspertutvalg som skal vurdere nytten mot risikoen ved å ta vaksinen. Både norske og internasjonale helsemyndigheter har konkludert med at det er en liten risiko for å få bivirkninger som involverer blodpropp og et lavt antall blodplater.

Fire mennesker har dødd med dette sykdomsforløpet etter å ha fått vaksinen i Norge.

Ekspertutvalget har frist til den 10. mai på å levere sin konklusjon.