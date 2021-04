Stor protest utenfor Emirates før kveldens Arsenal-kamp

Se protestene i videovinduet øverst.

Klokken 21.00 tar Arsenal imot Everton på Emirates. I den forbindelse var det varslet en supporterprotest klokken 19.00 i anledning Arsenals deltagelse i den nå mislykkede Superligaen. Supporterne ønsker å fjerne eieren.

Det har samlet seg stor folkemengde utenfor arenaen. På videoen øverst kan man høre slagord og se bannere rettet mot Arsenals eneeier, forretningsmannen Stan Kroenke. Protesten har sågar fått navnet #KroenkeOut.

Kroenke tok over full kontroll over klubben i 2018. Sønnen Josh Kroenke er direktør i Arsenal og uttalte nylig at familien «ikke har noen intensjoner om å selge klubben», til tross for den unisone fordømmelsen de er blitt møtt med etter Superliga-dramaet.

Kroenke har vært majoritetseier i klubben siden 2011, og er en upopulær skikkelse, kritisert for hvor lite direkte involvert han er i klubben. Texas-mannen er også eier av Los Angeles Rams, Denver Nuggets, Colorado Avalanche og Colorado Rapids.

Spillerne er på plass på Emirates. De ble loset til arenaen gjennom en annen rute enn vanlig og kom også tidligere enn normalt for å unngå å havne i konflikt med protestene.

Superliga-kaoset som rådet i to døgn etter annonseringen av utbryterligaen søndag kveld, ble ikke overraskende et hett tema da Martin Ødegaards trener Mikel Arteta møtte pressen torsdag.

Arsenal var én av tolv klubber som hadde takket ja til å delta i Super League, men gjorde retrett tirsdag kveld etter at prosjektet hadde skapt en orkan av kritikk.

På spørsmål om han selv og spillerne mottok en unnskyldning fra ledelsen i klubben i kjølvannet av tilbaketoget, svarte Arteta torsdag:

– Ja, absolutt. De har det fulle ansvaret for å drive denne fotballklubben, og det de sa var «Beklager for å ha forstyrret laget, vi gjorde dette fordi vi ikke hadde mulighet til å kommunisere på en annen måte tidligere, formidle denne beskjeden videre til spillerne». Mer kan du ikke be om.

