Giggs tiltalt for overfall på to kvinner

Den britiske påtalemyndigheten har tiltalt tidligere Manchester United-spiller Ryan Giggs for overfall på to kvinner.

Det skriver blant andre Sky News fredag.

Giggs er landslagssjef for Wales, men har ikke ledet laget siden etterforskningen ble kjent. Det walisiske fotballforbundet skriver i en pressemelding at Giggs ikke får lede laget i sommerens EM-sluttspill.

Waliseren må møtte i retten i Manchester onsdag 28. april. Giggs har vært under etterforsking for to voldsepisoder siden november. En av dem skal ha involvert 47-åringens kjæreste.

– Jeg har full respekt for en rettferdig rettsprosess, og jeg forstår alvoret i påstandene. Jeg vil erkjenne min uskyld i retten og ser frem til å renvaske navnet mitt, sier Giggs i en uttalelse, gjengitt av BBC.

– Jeg ønsker Robert Page (leder Wales i Giggs' fravær), trenerteamet, spillerne og supporterne lykke til i sommerens EM, fortsetter Giggs.

Den tidligere Manchester United-helten ble arrestert, men ble sluppet ut mot kausjon dagen etter de påståtte hendelsene.

Da han ble arrestert, nektet Giggs for alle påstander om at han hadde vært voldelig.

«Giggs er siktet for å ha forårsaket kroppslig skade på en kvinne i 30-årene og et overfall på en kvinne i 20-årene. Begge hendelsene skjedde i hans hjem på kveldstid 1. november 2020,» skriver påtalemyndigheten.